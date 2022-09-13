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Карпин объяснил, за счет чего «Ростов» победил «Спартак»

13 сентября 2022, 09:59
11

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в 9-м туре РПЛ.

«До гола была скованность, зажатость из‑за ответственности за результат. После гола стали играть так, как планировали.

Чем мы были сильнее «Спартака»? Мы забили четыре, а они только два. Средства, которые привели к голам, расскажу нашим футболистам.

Что понравилось? Что после пропущенного гола стали агрессивнее прессинговать без оглядки назад. Тысячная доля секунды иногда решает. Боязнь ошибиться уменьшилась, терять было уже нечего.

После гола провели самую длинную позиционную атаку. Это говорит о том, что футболисты раскрепостились», – сказал Карпин.

  • «Ростов» при Карпине выиграл у «Спартака» 67% матчей
  • «Ростов» идет в сезоне без поражений.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий
Комментарии (11)
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mihail200606
1663052865
"Средства...расскажу нашим футболистам"... шо это? пипец.. они че забили и не поняли как это сделали?)) Карпелло как зарядит что нибудь..))
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derrik2000
1663056885
Валера не меняется: всё время наводит в интервью тень на плетень. Да, может, оно и правильно ибо не хрен дурацкие вопросы задавать. Чем были сильнее Спартака? Все всё видели, а кто не увидел, то и не увидит.
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NewLife
1663058530
Болтовня.
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Persona_non_Grata
1663060655
Да так сложилось - до гола Ростов вообще был никакой, играл на отбой, а вот после пропущенного гола - да, команда заиграла и высветила и без того известные болячки Спартака в обороне и низком уровне некоторых игроков, ну и плюс то, что Ростов свои моменты забил ( не без ошибок игроков Спартака ), а Спартак нет ((( Забей Зобнин ( Песьяков спас свою команду, а Селихов нет ) и не промахнись Хлусевич из убойной позиции и результат игры мог быть абсолютно другим. Поэтому не буду рвать волосы - эту игру проиграли, следующую выиграем, место в таблице полностью соответствует моим ожиданиям, ведь наивно было предполагать, что мы реально можем с таким составом конкурировать в борьбе за золото с Зенитом ( даже с учетом травмированных )
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MaxRnD
1663061814
Нет тут никаких рецептов, подобные матчи - это всегда "кот в мешке"
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alefreddy
1663066065
ответ прост защита никакая
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ААМ
1663069313
Просто СПАМ играет не на пределе своих весьма средних возможностей
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ySS
1663082329
За счет чего выиграли... за счет чего и собирались) Из-за невынужденных ошибок игроков обороны Спартака, из-за безальтернативной ставки тренера на атаки левым флангом, из-за двух промахов молодого Милешина... ну и так далее по уменьшению значимости) Селихова только не приплетайте, коллеги.
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