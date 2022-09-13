Карпин объяснил, за счет чего «Ростов» победил «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в 9-м туре РПЛ.

«До гола была скованность, зажатость из‑за ответственности за результат. После гола стали играть так, как планировали.

Чем мы были сильнее «Спартака»? Мы забили четыре, а они только два. Средства, которые привели к голам, расскажу нашим футболистам.

Что понравилось? Что после пропущенного гола стали агрессивнее прессинговать без оглядки назад. Тысячная доля секунды иногда решает. Боязнь ошибиться уменьшилась, терять было уже нечего.

После гола провели самую длинную позиционную атаку. Это говорит о том, что футболисты раскрепостились», – сказал Карпин.