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    Карпин объяснил, за счет чего «Ростов» победил «Спартак»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в 9-м туре РПЛ.

    «До гола была скованность, зажатость из‑за ответственности за результат. После гола стали играть так, как планировали.

    Чем мы были сильнее «Спартака»? Мы забили четыре, а они только два. Средства, которые привели к голам, расскажу нашим футболистам.

    Что понравилось? Что после пропущенного гола стали агрессивнее прессинговать без оглядки назад. Тысячная доля секунды иногда решает. Боязнь ошибиться уменьшилась, терять было уже нечего.

    После гола провели самую длинную позиционную атаку. Это говорит о том, что футболисты раскрепостились», – сказал Карпин.

    • «Ростов» при Карпине выиграл у «Спартака» 67% матчей
    • «Ростов» идет в сезоне без поражений.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +50414

      MaxRnD 31 минуту назад

      Нет тут никаких рецептов, подобные матчи - это всегда "кот в мешке"

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      Рейтинг: +18795

      Persona_non_Grata 50 минут назад

      Да так сложилось - до гола Ростов вообще был никакой, играл на отбой, а вот после пропущенного гола - да, команда заиграла и высветила и без того известные болячки Спартака в обороне и низком уровне некоторых игроков, ну и плюс то, что Ростов свои моменты забил ( не без ошибок игроков Спартака ), а Спартак нет ((( Забей Зобнин ( Песьяков спас свою команду, а Селихов нет ) и не промахнись Хлусевич из убойной позиции и результат игры мог быть абсолютно другим. Поэтому не буду рвать волосы - эту игру проиграли, следующую выиграем, место в таблице полностью соответствует моим ожиданиям, ведь наивно было предполагать, что мы реально можем с таким составом конкурировать в борьбе за золото с Зенитом ( даже с учетом травмированных )

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      Рейтинг: +98037

      zigbert > Persona_non_Grata 1 минуту назад

      Согласен с Вами. Вполне адекватная оценка.

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      Рейтинг: +15465

      NewLife 1 час назад

      Болтовня.

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      Рейтинг: +19711

      derrik2000 1 час назад

      Валера не меняется: всё время наводит в интервью тень на плетень.
      Да, может, оно и правильно ибо не хрен дурацкие вопросы задавать.
      Чем были сильнее Спартака?
      Все всё видели, а кто не увидел, то и не увидит.

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      Рейтинг: +7487

      mihail200606 3 часа назад

      "Средства...расскажу нашим футболистам"... шо это? пипец.. они че забили и не поняли как это сделали?)) Карпелло как зарядит что нибудь..))

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      Рейтинг: +98037

      zigbert > mihail200606 2 часа назад

      Да уж, туманные высказывания.

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      Рейтинг: +140

      Таврида > mihail200606 2 часа назад

      Карпин же должен пояснить своим игрокам, что их голы не "ошибки Рыбуса", а "указания Главтренера".

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