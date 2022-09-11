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    Осинькин: «Интерес «Спартака»? Может, это и приятно»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию, что им интересовался «Спартак».

    – Появились новости об интересе к вам со стороны «Локо». Как вам работается в Самаре, как реагируете на такие новости?

    – Нормально работается. У меня не было никаких контактов, и нет смысла об этом говорить.

    – Было сообщение об интересе «Спартака». Вам приятно такое внимание?

    – Может, и приятно, но вы должны понимать, что с такими обращениями напрямую никто не приходит. Мне достаточно хорошо в Самаре, у нас хорошие возможности для роста, чтобы играть лучше.

    • Осинькин тренирует «Крылья» с 2020 года.
    • При нем самарцы вернулись в РПЛ.
    • «Спартак» сейчас тренирует испанец Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «РБ Спорт»

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