Осинькин: «Интерес «Спартака»? Может, это и приятно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию, что им интересовался «Спартак».

– Появились новости об интересе к вам со стороны «Локо». Как вам работается в Самаре, как реагируете на такие новости?

– Нормально работается. У меня не было никаких контактов, и нет смысла об этом говорить.

– Было сообщение об интересе «Спартака». Вам приятно такое внимание?

– Может, и приятно, но вы должны понимать, что с такими обращениями напрямую никто не приходит. Мне достаточно хорошо в Самаре, у нас хорошие возможности для роста, чтобы играть лучше.