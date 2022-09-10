Марсьяль рассказал о неуважительном поступке от Моуринью

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль вспомнил эпизод во время работы с главным тренером Жозе Моуринью. Сейчас он в «Роме».

«История про номер на майке. В отпуске Моуринью написал мне, не хочу ли я взять номер Райана Гиггза. Он сказал, что это будет здорово. Я ответил, что хочу остаться с девятым номером.

Когда возвратился в команду, я увидел, что у меня теперь 11-й номер, а мой девятый оказался у Златана Ибрагимовича. Моуринью не хватило уважения ко мне», – сказал Марсьяль.