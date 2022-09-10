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    Марсьяль рассказал о неуважительном поступке от Моуринью

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль вспомнил эпизод во время работы с главным тренером Жозе Моуринью. Сейчас он в «Роме».

    «История про номер на майке. В отпуске Моуринью написал мне, не хочу ли я взять номер Райана Гиггза. Он сказал, что это будет здорово. Я ответил, что хочу остаться с девятым номером.

    Когда возвратился в команду, я увидел, что у меня теперь 11-й номер, а мой девятый оказался у Златана Ибрагимовича. Моуринью не хватило уважения ко мне», – сказал Марсьяль.

    • При Моуринью и Марсьяле «МЮ» брал Лигу Европы.
    • В прошлом сезоне Марсьяль был в аренде в «Севилье».
    • «МЮ» купил Марсьяля в 2015 году у «Монако».

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    Источник: France Football

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    10.09.2022 21:07
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