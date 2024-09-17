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    Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль достиг устной договоренности с АЕК. По данным журналиста Маттео Моретто, француз может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории греческого клуба.

    • 28-летний Марсьяль стал свободным агентом летом после окончания контракта с «МЮ».
    • В прошлом сезоне он провел 19 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу
    • Марсьяль в последний раз выходил на поле 9 декабря прошлого года.

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    Источник: страница Маттео Моретто в соцсети X

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    17.09.2024 12:43
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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1726591989
    Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль ----- логично Марсель...
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