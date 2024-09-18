Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе

Появились финансовые подробности личного контракта Антони Марсьяля с АЕКом.

Сообщалось, что 28-летний нападающий станет самым высокооплачиваемым игроком в истории греческого клуба.

По информации Sport24.gr, АЕК будет платить французу рекордные 3,5 миллиона евро в год с учетом бонусов. Срок договора – три сезона.

Марсьяль должен прилететь в Грецию в среду вечером. АЕК уже анонсировал его прибытие фразой «Волшебник прибывает».

Марсьяль – свободный агент.

В составе «Манчестер Юнайтед» он провел 317 матчей, забил 90 голов и сделал 47 ассистов.

Рыночная стоимость форварда – 10 миллионов евро.

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