Судья Федотов: «У «Краснодара» есть повод для протеста по матчу с ЦСКА»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с исполнением пенальти ЦСКА в матче девятого тура против «Краснодара» (4:1). По его мнению, гости могут подать протест.

«60-я минута.

Если судьи Василий Казарцев и Сергей Иванов посчитали, что игрок ЦСКА (атакующей команды) нарушал правила процедуры пробития 11-метрового удара, то это свободный удар, а не повтор 11-метрового удара.

Это повод для протеста», – написал Федотов.