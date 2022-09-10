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  • Судья Федотов: «У «Краснодара» есть повод для протеста по матчу с ЦСКА»

Судья Федотов: «У «Краснодара» есть повод для протеста по матчу с ЦСКА»

10 сентября 2022, 20:24
9

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с исполнением пенальти ЦСКА в матче девятого тура против «Краснодара» (4:1). По его мнению, гости могут подать протест.

«60-я минута.

Если судьи Василий Казарцев и Сергей Иванов посчитали, что игрок ЦСКА (атакующей команды) нарушал правила процедуры пробития 11-метрового удара, то это свободный удар, а не повтор 11-метрового удара.

Это повод для протеста», – написал Федотов.

  • В поле матч судил ростовчанин Сергей Иванов.
  • Всего ЦСКА пробил 3 пенальти.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Федотов Игорь
Комментарии (9)
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житель СПб
1662831039
Похоже, именно так! Обоих судей - в утиль! Казарцева - особенно.
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morgan59
1662832374
В правилах пробития пенальти надо наводить порядок. Вышел вратарь до удара из ворот, считать взятие ворот, забили пеналь с нарушение - удар от ворот.
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R_a_i_n
1662833206
Посмотрел обзор. Вопросов по 3-ей пенке нету, а вот первые два...
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владимир миронов
1662833225
Вспомнит-ли кто нибудь,чтобы удовлетворили протест на судейство?Лично я не помню.
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Бан
1662834442
Если до того, как мяч войдет в игру, произойдет следующее: игрок, выполняющий 11-метровый удар, или его партнер по команде совершают нарушение: если мяч проходит в ворота, удар повторяется если мяч не проходит в ворота, судья останавливает игру и возобновляет ее свободным ударом Гол в случае с ЦСКА был забит, поэтому Федотов не прав.
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qawzsexdr
1662834978
Ну не знаю люди несколько раз пересмотрел эпизод с 1 пенальти. Игрок ЦСКА спотыкается о колено вратаря, там и не симуляция и не пенальти, нужно было продолжить игру. 2 пенальти, игроки обеих команд оба совершают нарушение " Опасная игра ".
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САНЁК17
1662840324
В рпл такие игровые ошибки случается,как его решить никому не посилам
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