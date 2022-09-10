Судья Федотов: «У «Краснодара» есть повод для протеста по матчу с ЦСКА»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с исполнением пенальти ЦСКА в матче девятого тура против «Краснодара» (4:1). По его мнению, гости могут подать протест.
«60-я минута.
Если судьи Василий Казарцев и Сергей Иванов посчитали, что игрок ЦСКА (атакующей команды) нарушал правила процедуры пробития 11-метрового удара, то это свободный удар, а не повтор 11-метрового удара.
Это повод для протеста», – написал Федотов.
- В поле матч судил ростовчанин Сергей Иванов.
- Всего ЦСКА пробил 3 пенальти.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова