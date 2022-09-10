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    Судья Федотов: «У «Краснодара» есть повод для протеста по матчу с ЦСКА»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с исполнением пенальти ЦСКА в матче девятого тура против «Краснодара» (4:1). По его мнению, гости могут подать протест.

    «60-я минута.

    Если судьи Василий Казарцев и Сергей Иванов посчитали, что игрок ЦСКА (атакующей команды) нарушал правила процедуры пробития 11-метрового удара, то это свободный удар, а не повтор 11-метрового удара.

    Это повод для протеста», – написал Федотов.

    • В поле матч судил ростовчанин Сергей Иванов.
    • Всего ЦСКА пробил 3 пенальти.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Сегодня, 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17327

      житель СПб 16 минут назад

      Похоже, именно так! Обоих судей - в утиль! Казарцева - особенно.

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