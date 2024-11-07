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    • Губерниев обратился к Карпину в связи со стремлением Дзюбы вернуться в сборную, чтобы стать ее лучшим бомбардиром

    Губерниев обратился к Карпину в связи со стремлением Дзюбы вернуться в сборную, чтобы стать ее лучшим бомбардиром

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Артема Дзюбы о желании вернуться в сборную России.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    «Сейчас любой блестящий инфоповод, связанный со сборной, – это благо. Не хочу никого обидеть, но команда играет с не самыми сильными соперниками. Приглашение Дзюбы придаст больше интереса к этим матчам.

    Решение в любом случае за тренерским штабом, но на месте Валерия Карпина я бы вообще не думал, вызывать или нет. Не люблю слово «хайп», но это действительно был бы «хайп здорового человека».

    Это самый популярный футболист страны, можно сослаться на опрос ВЦИОМ. Не Акинфеев или Аршавин, который давно закончил, а именно Артем. И это на фоне падения интереса к футболу. Надо на этом играть.

    Тем более Дзюба заслужил приглашение своей игрой, он здорово смотрелся в матчах за «Акрон». Поэтому не надо даже думать – надо вызывать Артема, выпускать и кайфовать всем. Хочу обратиться через ваше издание к Валерию Георгиевичу с этим призывом», – заявил Губерниев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Все про спорт»

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    07.11.2024 20:16
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    Комментарии (8)
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    Ниф-Ниф
    1731000477
    Губошлеп бредит.
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    Январь 59
    1731004475
    Лучше вызвать в сборную Кержакова. В двух играх по два гола и надежды у Дзюбы исчезнут.
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    Борис34684
    1731022806
    Дык вызывай к себе в биатлон да играйте на здоровье сколько влезет и не мутите народ.
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    The only one
    1731036624
    А давайте . А может не надо? Кайфовать то будет только Губа.
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    sochi-2013
    1731061809
    Чудь на собственном х... языке повесится, но не вызовет Дзюбу. Мелкая душонка!
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