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Резкая реакция Титова на дисквалификацию Литвинова

7 ноября 2024, 19:01
8

Бывший спартаковец Егор Титов прокомментировал дисквалификацию полузащитника Руслана Литвинова.

  • Литвинов получил красную карточку за агрессию в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).
  • Руслан наказан 2 матчами дисквалификации.
  • Дисквалификацию на 3 игры получил Виллиан Роша из ЦСКА.

«Мне кажется, решение КДК неправильное, абсурдное. Есть удар – мы же про футбол говорим, а не хоккей. Да, Руслан пытался остановить всю эту бойню.

Но мы видели, что творилось за ним: там тоже нужно было двум-трeм футболистам, как минимум, жeлтые, а возможно – и красные карточки показывать. Два матча Литвинову – это много.

Всякое было и на моeм веку. Понятно, что сегодня есть трактовки, которые, по моему мнению, не всегда правильные. Получается, за то, что делал Роша, нужно давать от пяти матчей. Но здесь есть регламент, надо отталкиваться от того, что есть.

Сегодня любое движение в сторону лица – минимум жeлтая, а возможно и красная карточка. Но повторюсь, удар Роши и движение Литвинова – это немножко разные вещи. Если наказывать, то наказывать всех участников. Могло быть побоище», – сказал Титов.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Литвинов Руслан
Комментарии (8)
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erybov1965
1730996454
Логики вообще никакой,удар локтем в лицо во время игры - желтая,без последующей дисквалификации,"закрываешь глаза" соперника,во время "разборки,без удара - красная и дисквалификация на два матча.Получается,надо бить из-подтишка во время игры.Те,кто придумал правила,подленькие однако люди.
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рссфр
1731005967
Егор ты ставишь в пример ЭТО недоразумение ваша порука это крах СПАРТАКА.
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Cleaner
1731007788
А нечего было ЛАПАТЬ Рошу!!! Поделом Литвинову!...((((((((((((((((((((((
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САДЫЧОК
1731008690
Титов Лучше выскажи Литвинову ! Этот начинающий футболист подвёл 2 раза подряд команду и не осознал это!
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alefreddy
1731048038
против Мюллерапрома не попрешь
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mahan
1731059315
Согласен.
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