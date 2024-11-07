Резкая реакция Титова на дисквалификацию Литвинова

Бывший спартаковец Егор Титов прокомментировал дисквалификацию полузащитника Руслана Литвинова.

Литвинов получил красную карточку за агрессию в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Руслан наказан 2 матчами дисквалификации.

Дисквалификацию на 3 игры получил Виллиан Роша из ЦСКА.

«Мне кажется, решение КДК неправильное, абсурдное. Есть удар – мы же про футбол говорим, а не хоккей. Да, Руслан пытался остановить всю эту бойню.

Но мы видели, что творилось за ним: там тоже нужно было двум-трeм футболистам, как минимум, жeлтые, а возможно – и красные карточки показывать. Два матча Литвинову – это много.

Всякое было и на моeм веку. Понятно, что сегодня есть трактовки, которые, по моему мнению, не всегда правильные. Получается, за то, что делал Роша, нужно давать от пяти матчей. Но здесь есть регламент, надо отталкиваться от того, что есть.

Сегодня любое движение в сторону лица – минимум жeлтая, а возможно и красная карточка. Но повторюсь, удар Роши и движение Литвинова – это немножко разные вещи. Если наказывать, то наказывать всех участников. Могло быть побоище», – сказал Титов.

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