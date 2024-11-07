Божович оценил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

Миодраг Божович не согласен с кричалкой «Зенит» – позор российского футбола».

Фанаты многих команд РПЛ уже шесть месяцев скандируют эту оскорбительную фразу.

Первыми это сделали болельщики «Факела» в мае этого года.

– Думаю, в этом сезоне «Зенит» все равно станет чемпионом. Мне не надоело их первое место, потому что они самая лучшая команда, самая организованная.

И плюс у них больше всего денег. Можно любить или не любить «Зенит», но они самые лучшие.

– Как вы относитесь к кричалке «Зенит – позор российского футбола»?

– А почему они позор российского футбола? Фанаты одинаковые во всем мире. «Зенит» может кто-то ненавидеть, но все, что они делают последние десять лет, очень хорошо.

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