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    • Божович оценил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

    Божович оценил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

    Миодраг Божович не согласен с кричалкой «Зенит» – позор российского футбола».

    • Фанаты многих команд РПЛ уже шесть месяцев скандируют эту оскорбительную фразу.
    • Первыми это сделали болельщики «Факела» в мае этого года.

    – Думаю, в этом сезоне «Зенит» все равно станет чемпионом. Мне не надоело их первое место, потому что они самая лучшая команда, самая организованная.

    И плюс у них больше всего денег. Можно любить или не любить «Зенит», но они самые лучшие.

    – Как вы относитесь к кричалке «Зенит – позор российского футбола»?

    – А почему они позор российского футбола? Фанаты одинаковые во всем мире. «Зенит» может кто-то ненавидеть, но все, что они делают последние десять лет, очень хорошо.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    07.11.2024 22:00
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    Комментарии (9)
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    andrei-sarap-yandex
    1731008550
    золотые СЛОВА
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    Интерес
    1731010533
    Божович-позор питерского футбола.Позор лудоману!
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    TIMOTHY
    1731011822
    ,Чемпион не может быть позором....это стадо кричит то что ему сказали! Стыдно за Лукойл и хряков
    Ответить
    Борис34684
    1731024410
    Что то Божович решил на всякий случай переобуться, а что, а вдруг.
    Ответить
    R_a_i_n
    1731035175
    Лизнул, так лизнул.
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    balam
    1731042010
    а кто на камеру другое скажет?на полиграф его и паяльник в помощь
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