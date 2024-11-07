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    • Мостовой оценил наказание для Роши и Литвинова за драку в дерби

    Мостовой оценил наказание для Роши и Литвинова за драку в дерби

    Александр Мостовой прокомментировал вердикт контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

    «Дисквалификация Роши абсолютно заслуженная, так играть нельзя. Думаю, что если бы Рошу не сдерживали, то он бы еще кому-нибудь залепил бы по лицу.

    А что касается Литвинова, то здесь я КДК не понимаю, его карточку стоило отменить. Он пытался разнять драку», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2024 19:43
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    Комментарии (10)
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    WE ARE FOR PETER
    1730999128
    Мостового в бан на месяц за свинство
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    fakeid
    1730999480
    хряки, позор)
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    Интерес
    1731002930
    Я бы ещё понял,если бы рукой в грудь оттолкнул...Что же это с оценочными способностями спартачей настоящего и прошлого стряслось? Ответь себе на вопрос: что ты сделаешь с человеком,наложившим тебе грязную лапу на лицо,даже без прочего воздействия? ВАрианты ответа: -сказал "Спасибо,друг"; -побежал к маме(директору,президенту) и пожаловался; -написал заявление в суд; -написал в лигу сексуальных реформ; -дал в ответ в рыло.
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    erybov1965
    1731008940
    Большинство адекватных людей понимают несоизмеримость наказания.Вот о чем пытаются многие сказать.А если это так - вопрос по судье и КДК,которое редко идет против судьи."Ворон - ворону ....".
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    Борис34684
    1731024174
    Не настоящий царь несёт какую то ересь, свинтуса надо было наказать матчей на шесть за провокации. Самозванец не ту игру смотрел.
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    cska1948
    1731047132
    Я понимаю, когда подобный бред несут болельщики. Но футболист, который сам не раз бывал в подобных ситуациях и говорит, что Литвинов хотел разнять, без совести.
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    Арут-Чамян-google
    1731168054
    ***** несёшь, Литвинова надо давать 10-матчевую штрафа, он правокатор.
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