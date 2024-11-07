Мостовой оценил наказание для Роши и Литвинова за драку в дерби

Александр Мостовой прокомментировал вердикт контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

За участие в драке красные карточки в ходе дерби получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

Бразильца дисквалифицировали на 3 матча, россиянина – на 2.

В «Спартаке» с таким решением не согласны.

«Дисквалификация Роши абсолютно заслуженная, так играть нельзя. Думаю, что если бы Рошу не сдерживали, то он бы еще кому-нибудь залепил бы по лицу.

А что касается Литвинова, то здесь я КДК не понимаю, его карточку стоило отменить. Он пытался разнять драку», – сказал Мостовой.

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