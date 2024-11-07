Реакция Генича на наказание для Роши и Литвинова за драку в дерби

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не согласен с вердиктом контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам игры 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

За участие в драке красные карточки в ходе дерби получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

Бразильца дисквалифицировали на 3 матча, россиянина – на 2.

«Честно признаюсь, удивлен решению КДК.

2 матча для Литвинова – много. Одного более чем. И один условно. 3 матча для Роши – мало. За удар точно минимум 4 надо было давать. Еще и по совокупности с записью в протоколе про резервного арбитра.

Впрочем… Удивлен и удивлен, хотя казалось бы, что удивляться уже ничему не стоит. Решение странное. Но по-соизмеримому», – написал Генич в своем телеграм-канале.

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