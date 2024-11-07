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  • Реакция Генича на наказание для Роши и Литвинова за драку в дерби

Реакция Генича на наказание для Роши и Литвинова за драку в дерби

7 ноября 2024, 20:44
22

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не согласен с вердиктом контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам игры 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

  • За участие в драке красные карточки в ходе дерби получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
  • Бразильца дисквалифицировали на 3 матча, россиянина – на 2.

«Честно признаюсь, удивлен решению КДК.

2 матча для Литвинова – много. Одного более чем. И один условно. 3 матча для Роши – мало. За удар точно минимум 4 надо было давать. Еще и по совокупности с записью в протоколе про резервного арбитра.

Впрочем… Удивлен и удивлен, хотя казалось бы, что удивляться уже ничему не стоит. Решение странное. Но по-соизмеримому», – написал Генич в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Литвинов Руслан Роша Виллиан Генич Константин
Комментарии (22)
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BarStep
1731004982
Нда Генич, был конем, а стал свиньей… Когда и главное как эти лЮдишки перобуваются
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erybov1965
1731008728
Вот,о чем я и пытался ранее некоторым фанатам объяснить.
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Борис34684
1731023910
Кому интересно твоё мнение говорилка картонная.
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alefreddy
1731045121
Газпрем рулит
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oyabun
1731048005
КДК практически уравнял в действиях Литвинова и Рошу. И честно в этом признались. Вопрос на каком основании? Кто то попросил? Если так, то чтобы уж действительно было ровно, Литвинов теперь тоже должен пойти и ударить Рошу. И Бабич должен добавить. )
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James--google
1731058565
Неужели кому-то интересно мнение пустой балаболки Генича?
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mahan
1731059196
КДК живет по другим правилам. Разгонять их надо.
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Андрей-Чекин-google
1731062242
Редкий случай когда согласен с Геничем
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