«Ахмат» и «Пари НН» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Ахматом» и «Пари НН».

«Ахмат»: Шелия, Уциеф, Журавлев, Быстров, Швец, Тимофеев, Трошечкин, Бериша, Садулаев, Харин, Агаларов.

Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Богосавац, Кадыров, Камилов, Олейников, Фольмер, Карапузов, Якуев, Ильин.

«Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Майга, Кротов, Сулейманов.

Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Набиуллин, Пенчиков, Корнюшин, Александров, Жигулев, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севиякн, Милсон.