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    «Ахмат» и «Пари НН» назвали стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Ахматом» и «Пари НН».

    «Ахмат»: Шелия, Уциеф, Журавлев, Быстров, Швец, Тимофеев, Трошечкин, Бериша, Садулаев, Харин, Агаларов.

    Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Богосавац, Кадыров, Камилов, Олейников, Фольмер, Карапузов, Якуев, Ильин.

    «Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Майга, Кротов, Сулейманов.

    Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Набиуллин, Пенчиков, Корнюшин, Александров, Жигулев, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севиякн, Милсон.

    • Матч начнется в 19:45 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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