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    Капитан «Ахмата»: «Из-за травм все шло к завершению карьеры»

    Правый защитник «Ахмата» Ризван Уциев рассказал, что задумывался об уходе из футбола.

    – В последние три года вы из-за травм много пропустили. Не было мысли закончить карьеру футболиста?

    – Честно скажу, к этому вроде бы всe шло, когда были травмы и я на протяжении двух лет не мог их окончательно залечить.

    Но, видимо, предопределено мне было еще сыграть. Так что сейчас я просто каждый день тренируюсь, наслаждаюсь работой.

    Особенно это важно после того, как полтора-два года мучился с травмами. Посмотрим, как дальше пойдет.

    • В этом сезоне Уциев сделал 1 ассист в 3 матчах.
    • Сейчас футболисту 34 года.
    • Его контракт с «Ахматом» истекает следующим летом.

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    Источник: «Известия»

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