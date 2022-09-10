Капитан «Ахмата»: «Из-за травм все шло к завершению карьеры»

Правый защитник «Ахмата» Ризван Уциев рассказал, что задумывался об уходе из футбола.

– В последние три года вы из-за травм много пропустили. Не было мысли закончить карьеру футболиста?

– Честно скажу, к этому вроде бы всe шло, когда были травмы и я на протяжении двух лет не мог их окончательно залечить.

Но, видимо, предопределено мне было еще сыграть. Так что сейчас я просто каждый день тренируюсь, наслаждаюсь работой.

Особенно это важно после того, как полтора-два года мучился с травмами. Посмотрим, как дальше пойдет.