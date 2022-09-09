Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федотов: «Зайнутдинову добавить уверенности и стабильности – и топ-5 лиг Европы по нему плачут!»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поговорил о своем футболисте Бахтиере Зайнутдинове. Он рассказал, в чем нужно прибавить казахстанцу, чтобы перейти в более сильный турнир.

    «По силам ли Зайнутдинову стать первым казахским игроком в топ-5 европейских чемпионатов? Почему нет, времени у него предостаточно. Ему нужно стать более стабильным, более уверенным. Топ-5 по нему плачет! Бахтиeр адаптировался к новой позиции моментально, у него и выбора другого не было. Понятно, что есть нюансы, есть куда двигаться, но нужно немного времени, чтобы команда и игроки друг друга прочувствовали. Мы в предыдущих командах уже ставили латералей на позицию центрального защитника.

    Баха очень дисциплинированный, неуступчивый, хорошо играет в единоборствах. Он не даeт себя обыгрывать в обороне и ещe участвует в атакующих действиях. Конечно, рассчитываем на него и на других позициях. Когда у нас закончится дефицит центральных защитников, будем рассматривать другие варианты. Хотя я думаю, что ему очень понравилось на новой позиции. Он теперь и обороняется, и атакует. Баха правильно принимает эту ситуацию, мне не приходится его уговаривать», – сказал Федотов.

    • Зайнутдинов в ЦСКА с 2020 года.
    • До этого игрок выступал за «Ростов».
    • Футболист с 2018 года вызывается в сборную Казахстана.

    Новости по теме
    Первый тренер Зайнутдинова: «У Бахтиера есть предложения из Европы. Скоро будет в АПЛ»
    4 игрока «Зенита» и 3 футболиста «Спартака» – в сборной 3-го тура РПЛ по версии WhoScored 7
    Зайнутдинов рассказал, нравится ли ему играть в центре защиты
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2022 23:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Вот как то так 1 час назад

      Зайнутдинову стать первым казахским игроком в топ-5 европейских чемпионатов? Почему нет, =======Главное тут что он не из токсичной для Европы страны...Этого пятна у него нет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +498

      Красногвардейчик > Вот как то так 18 минут назад

      Это Европа токсична для России....ты попутался, укр

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11