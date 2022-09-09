Федотов: «Зайнутдинову добавить уверенности и стабильности – и топ-5 лиг Европы по нему плачут!»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поговорил о своем футболисте Бахтиере Зайнутдинове. Он рассказал, в чем нужно прибавить казахстанцу, чтобы перейти в более сильный турнир.

«По силам ли Зайнутдинову стать первым казахским игроком в топ-5 европейских чемпионатов? Почему нет, времени у него предостаточно. Ему нужно стать более стабильным, более уверенным. Топ-5 по нему плачет! Бахтиeр адаптировался к новой позиции моментально, у него и выбора другого не было. Понятно, что есть нюансы, есть куда двигаться, но нужно немного времени, чтобы команда и игроки друг друга прочувствовали. Мы в предыдущих командах уже ставили латералей на позицию центрального защитника.

Баха очень дисциплинированный, неуступчивый, хорошо играет в единоборствах. Он не даeт себя обыгрывать в обороне и ещe участвует в атакующих действиях. Конечно, рассчитываем на него и на других позициях. Когда у нас закончится дефицит центральных защитников, будем рассматривать другие варианты. Хотя я думаю, что ему очень понравилось на новой позиции. Он теперь и обороняется, и атакует. Баха правильно принимает эту ситуацию, мне не приходится его уговаривать», – сказал Федотов.