«РФС стоит разобраться». Владелец «Велеса» прокомментировал падение коэффициентов на победу «Рубина» перед очным матчем

Специалисты заметили резкое и подозрительное падение коэффициента на победу «Рубина» в матче девятого тура Первой лиги против «Велеса». Некоторые букмекерские компании сняли встречу с линии – на нее поставить теперь нельзя.

Ситуацию прокомментировал владелец «Велеса» Евгений Шиленков.

– Комментировать букмекерские котировки — это вообще последнее дело, но ребятам покажем, как нас оценивают со стороны. Игра покажет, насколько оно тому соответствует. Реально чуть-чуть напрягает.

– От игроков и тренера подвоха не ждете?

– Нет, конечно. Я уверен в команде. Мы повесим скриншот в раздевалку на два дня, пускай настраиваются! Чтобы было понятно, во что нас ставят рынок, буки или какие-то третьи лица.

– Вам не кажется, что РФС и ФНЛ стоит разобраться в этой истории?

– Думаю, стоит.