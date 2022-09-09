Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «РФС стоит разобраться». Владелец «Велеса» прокомментировал падение коэффициентов на победу «Рубина» перед очным матчем

    Специалисты заметили резкое и подозрительное падение коэффициента на победу «Рубина» в матче девятого тура Первой лиги против «Велеса». Некоторые букмекерские компании сняли встречу с линии – на нее поставить теперь нельзя.

    Ситуацию прокомментировал владелец «Велеса» Евгений Шиленков.

    – Комментировать букмекерские котировки — это вообще последнее дело, но ребятам покажем, как нас оценивают со стороны. Игра покажет, насколько оно тому соответствует. Реально чуть-чуть напрягает.

    – От игроков и тренера подвоха не ждете?

    – Нет, конечно. Я уверен в команде. Мы повесим скриншот в раздевалку на два дня, пускай настраиваются! Чтобы было понятно, во что нас ставят рынок, буки или какие-то третьи лица.

    – Вам не кажется, что РФС и ФНЛ стоит разобраться в этой истории?

    – Думаю, стоит.

    • Матч состоится в Домодедово 11 сентября.
    • Сейчас компания «Фонбет» дает на победу «Рубина» коэффициент 1,09.
    • «Рубин» идет в Первой лиге 8-м, «Велес» – 11-м.

    Новости по теме
    Первая лига начала расследование по матчу «Велес» – «Рубин» 2
    «Почему не «Алания»?» Первый тренер Дзагоева удивлен, что его ученик перешел в «Рубин» 1
    «Мы сразу закрыли контакты». В «Наполи» рассказали, сколько «Рубин» просил за Хвичу 2
    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11