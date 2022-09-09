«Почему не «Алания»?» Первый тренер Дзагоева удивлен, что его ученик перешел в «Рубин»

Юрий Наниев, первый тренер новичка «Рубина» Алана Дзагоева, удивлен выбором клуба

«Не понимаю, почему Аланом не заинтересовались клубы РПЛ. Скорее всего, не было предложений.

Еще для меня является загадкой, почему Дзагоев выбрал «Рубин», а не «Аланию». Если у него есть силы помочь, то почему не вернуться в родную республику? На его месте я бы перешел во Владикавказ», – сказал Наниев.