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  • Дзагоев ответил, будет ли он праздновать возможный гол в ворота «Алании»

Дзагоев ответил, будет ли он праздновать возможный гол в ворота «Алании»

3 сентября 2022, 14:32

Новичок «Рубина» Алан Дзагоев высказался о предстоящем матче восьмого тура Первой лиги против «Алании».

– Ты уроженец Северной Осетии. Для тебя принципиально дебютировать именно в матче с «Аланией»?

– Да нет. Тут принципиального момента нет. Но так совпало, что я попадаю именно на игру с «Аланией».

Само собой, если забью, ни в коем случае не буду праздновать. Я родом оттуда, так что могу сказать, что эта команда для меня родная.

Желаю хорошей, качественной, зрелищной игры обеим командам.

– Что можешь сказать об «Алании», как о клубе, и о городе Владикавказ?

– Гостеприимный народ, на поле ребята в хорошем смысле агрессивны. Уже два сезона это видно, что «Алания» играет в очень агрессивный футбол.

Пытаются играть высоко, ребята молодые, местные, все бегут, заряжены. Думаю, игра будет тяжелая, но, надеюсь, интересная для болельщиков.

Что касается города, то там все отлично, солнце, горы, чистая вода. Помню, что все детство спокойно пили воду из-под крана. Не в каждом городе это возможно.

Я сам родом с Беслана, во Владикавказ ездил на тренировки. Только хорошие слова.

  • 32-летний Дзагоев бесплатно перешел в «Рубин» после расторжения контракта с ЦСКА.
  • Его соглашение с новым клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.
  • Казанцы примут «Аланию» в воскресенье, 4 сентября, в 18:00 мск.

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Источник: сайт «Рубина»
Россия. Первая лига Рубин Алания Дзагоев Алан
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