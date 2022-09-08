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    Головин прокомментировал сорвавшийся переход Захаряна в «Челси»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о том, что хавбек «Динамо» Арсен Захарян мог прошедшим летом оказаться в «Челси».

    – Посоветовал бы Арсену Захаряну переходить в «Челси»? Ты же играл и тренировался с ним в сборной России, видел его способности.

    – Безусловно, это очень хороший игрок. Матчей «Динамо» я смотрел не так много, и в сборной мы не очень часто вместе были, – но сразу понял, что это очень талантливый футболист.

    У него отличное видение поля, он сразу понимает, чего от него хочет тренер. Еще до момента, когда Арсен получает мяч, он уже знает, что сделает с ним дальше.

    Жалко, что у него не получилось уехать сейчас. Но, если будет такая возможность дальше, думаю, ему стоит попробовать.

    Даже если сначала отправят в аренду – у «Челси» в линии атаки очень серьезный подбор игроков, и сразу заиграть тяжело.

    А в его возрасте нужно играть! В любом случае надо пробовать.

    – Как бы у него сейчас не опустились руки, как у твоего друга Федора Чалова после срыва трансфера из ЦСКА в «Кристал Пэлас».

    – Смысла опускать руки нет! Не получилось с переходом – ну, бывает такое. Как Арсен играл в «Динамо» до этого, так и играет, в этом смысле не изменилось ничего.

    Он же не закончил с футболом, он так же выступает за свою команду и получает от этого удовольствие. Будет хорошо играть – думаю, снова позовут. Если не в «Челси», то в другую сильную команду.

    Не думаю, что в такие моменты футболисты прямо расстраиваются – на это просто нет времени. Плюс разочарование может привести только к тому, что будешь хуже играть, себе навредишь.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 55 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16743

      ilichkadr 3 часа назад

      "Матчей «Динамо» я смотрел не так много, и в сборной мы не очень часто вместе были"........НО сразу понял, что это очень талантливый футболист!!
      Просто пипец, интервью ни о чём.........
      P.S. Суд помню, как шлем брали помню, в середине отрезало!

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      Рейтинг: +693

      dragoon000320 3 часа назад

      да небыло никаких переговоров, очередной вброс от журналюх, чтобы пропиарить Закарияна

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      Рейтинг: +11897

      BRO_football 4 часа назад

      Да что вы привязались к этому Челси? Вы видели вообще кто у Челси в нападении играет? Неужели Захарян способен конкурировать хоть с кем-то из них? Так и будет на лавке сидеть, если только сразу же в аренду не отдадут.
      Тем более скоро тренер в Челси поменяется, который скажет, что Захарян ему не нужен.

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      Рейтинг: +1608

      кто там > BRO_football 3 часа назад

      а кто там играет? маунт, хаверц, зиеш, пулишич ещё кто? и только по именам они грозные, а по игре крайне не стабильные игроки, что показывают последние игры.

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      Рейтинг: +666

      3meeeD > кто там 3 часа назад

      Да же им ,Захарян не ровня

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      Рейтинг: +1608

      кто там > 3meeeD 3 часа назад

      это вывод по бумаге или как? если он стабильнее выступать будет то какая разница кто по бумаге сильнее? маунт, хаверц выдают сильный матч, потом 2-3 матча их не видно.

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