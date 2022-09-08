Головин прокомментировал сорвавшийся переход Захаряна в «Челси»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о том, что хавбек «Динамо» Арсен Захарян мог прошедшим летом оказаться в «Челси».

– Посоветовал бы Арсену Захаряну переходить в «Челси»? Ты же играл и тренировался с ним в сборной России, видел его способности.

– Безусловно, это очень хороший игрок. Матчей «Динамо» я смотрел не так много, и в сборной мы не очень часто вместе были, – но сразу понял, что это очень талантливый футболист.

У него отличное видение поля, он сразу понимает, чего от него хочет тренер. Еще до момента, когда Арсен получает мяч, он уже знает, что сделает с ним дальше.

Жалко, что у него не получилось уехать сейчас. Но, если будет такая возможность дальше, думаю, ему стоит попробовать.

Даже если сначала отправят в аренду – у «Челси» в линии атаки очень серьезный подбор игроков, и сразу заиграть тяжело.

А в его возрасте нужно играть! В любом случае надо пробовать.

– Как бы у него сейчас не опустились руки, как у твоего друга Федора Чалова после срыва трансфера из ЦСКА в «Кристал Пэлас».

– Смысла опускать руки нет! Не получилось с переходом – ну, бывает такое. Как Арсен играл в «Динамо» до этого, так и играет, в этом смысле не изменилось ничего.

Он же не закончил с футболом, он так же выступает за свою команду и получает от этого удовольствие. Будет хорошо играть – думаю, снова позовут. Если не в «Челси», то в другую сильную команду.

Не думаю, что в такие моменты футболисты прямо расстраиваются – на это просто нет времени. Плюс разочарование может привести только к тому, что будешь хуже играть, себе навредишь.