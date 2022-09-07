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    Карпин не исключил, что сборная России сыграет против команды Медиалиги

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда может сыграть против блогеров.

    — Рассматривали ли вы вариант сыграть против клубов? Против команд блогеров?

    — Мы рассматривали разные варианты. Была идея сыграть выставочный матч против клуба. Я предложил ради шутки сыграть с «Ростовом». С одной скамейки руководил бы двумя командами. Был вариант сделать две сборные — смешать игроков.

    Была идея сыграть матч «Звезды РПЛ против сборной России». Мы все это проговаривали. Слава богу, нашли соперников. Пока все эти идеи на паузе.

    Сыграть с командой Медиалиги? Да, почему нет. Интересный проект, поднимает интерес к футболу. Вы их называете командой блогеров, хотя это не так, там все футболисты. Им просто выгоднее играть в Медиалиге.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Команды ранее не встречались.
    • В ноябре Россия сыграет в Иране против участника ЧМ-2022.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1166

      Hoahin 4 часа назад

      Это просто цирк. Интерес к футболу это не поднимет, а только поднимет смех у болельщиков

      2
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      Рейтинг: +445

      Fialet > Hoahin 3 часа назад

      Да уж, вот это уж точно будет ниже плинтуса.

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