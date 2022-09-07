Карпин не исключил, что сборная России сыграет против команды Медиалиги

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда может сыграть против блогеров.

— Рассматривали ли вы вариант сыграть против клубов? Против команд блогеров?

— Мы рассматривали разные варианты. Была идея сыграть выставочный матч против клуба. Я предложил ради шутки сыграть с «Ростовом». С одной скамейки руководил бы двумя командами. Был вариант сделать две сборные — смешать игроков.

Была идея сыграть матч «Звезды РПЛ против сборной России». Мы все это проговаривали. Слава богу, нашли соперников. Пока все эти идеи на паузе.

Сыграть с командой Медиалиги? Да, почему нет. Интересный проект, поднимает интерес к футболу. Вы их называете командой блогеров, хотя это не так, там все футболисты. Им просто выгоднее играть в Медиалиге.