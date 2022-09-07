Ловчев назвал игроков, которые заменят в «Спартаке» травмированного Мартинса

Ловчему давно лечится надо подальше от цевилизации
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал травму полузащитника команды Кристофера Мартинса.
«В «Спартаке» сейчас собраны футболисты среднего уровня, пара игроков звeздного уровня – это Виктор Мозес и Квинси Промес. Мартинс – довольно приличный игрок и, конечно, для нынешнего «Спартака» это потеря. Команда не очень укрепилась в летнее трансферное окно, но на этой позиции есть Данил Пруцев и Наиль Умяров, есть кому играть», – сказал Ловчев.
- В сезоне РПЛ Мартинс не пропустил ни матча, забил гол, сделал 2 ассиста.
- Игрок стоит 5 миллионов евро.
- Мартинс пропустит ближайшие матчи Люксембурга в Лиге наций.