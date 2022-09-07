Ловчев назвал игроков, которые заменят в «Спартаке» травмированного Мартинса

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал травму полузащитника команды Кристофера Мартинса.

«В «Спартаке» сейчас собраны футболисты среднего уровня, пара игроков звeздного уровня – это Виктор Мозес и Квинси Промес. Мартинс – довольно приличный игрок и, конечно, для нынешнего «Спартака» это потеря. Команда не очень укрепилась в летнее трансферное окно, но на этой позиции есть Данил Пруцев и Наиль Умяров, есть кому играть», – сказал Ловчев.