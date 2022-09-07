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    Ловчев назвал игроков, которые заменят в «Спартаке» травмированного Мартинса

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал травму полузащитника команды Кристофера Мартинса.

    «В «Спартаке» сейчас собраны футболисты среднего уровня, пара игроков звeздного уровня – это Виктор Мозес и Квинси Промес. Мартинс – довольно приличный игрок и, конечно, для нынешнего «Спартака» это потеря. Команда не очень укрепилась в летнее трансферное окно, но на этой позиции есть Данил Пруцев и Наиль Умяров, есть кому играть», – сказал Ловчев.

    • В сезоне РПЛ Мартинс не пропустил ни матча, забил гол, сделал 2 ассиста.
    • Игрок стоит 5 миллионов евро.
    • Мартинс пропустит ближайшие матчи Люксембурга в Лиге наций.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +29

      Павлюченко9 5 часов назад

      Ловчему давно лечится надо подальше от цевилизации

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      Рейтинг: +326

      7:1 > Павлюченко9 4 часа назад

      ловчеВу
      лечитЬся
      цИвилизации

      пц, ещё только начало сентября, а ты уже прогуливаешь школу.

      0
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      Рейтинг: +29

      Павлюченко9 > 7:1 4 часа назад

      Иди лесом

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      Рейтинг: +2217

      АЛЕКС 58 7 часов назад

      Мне очень понравилась хвалебная ода Умярову,во время которой он привёз плюху от Динамо. Заткнулся,и долго помалкивал. Ждём повтора.

      1
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      Рейтинг: +551

      SLADE2019 7 часов назад

      Обычно, я с Ловчевым соглашаюсь, даже когда он бывает и излишне резким. Но рассчитывать на Умярова? Пруцев парень неплохой, но как замена Мартинсу тоже не впечатляет. Про....и трансферное окно так это можно назвать.

      2
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      Рейтинг: +32901

      VVM1964 8 часов назад

      Пруцев попредпочтительнее выглядит .

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