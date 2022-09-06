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    Спартаковец Мартинс выбыл на три месяца

    Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прошел медицинское обследование на фоне травмы, полученной в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Стал известен срок восстановления.

    «У футболиста выявлено серьeзное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления – три месяца», – написал клуб.

    • В сезоне РПЛ Мартинс не пропустил ни матча, забил гол, сделал 2 ассиста.
    • Игрок стоит 5 миллионов евро.
    • Таким образом, Мартинс пропустит ближайшие матчи Люксембурга в Лиге наций.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    06.09.2022 16:59
    Комментарии16
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      Рейтинг: +233

      rac531 6 часов назад

      ТАК УБИВАЮТ СПАРТАК
      Убрали Федуна, а тепеь взялись за игроков - Мозес, Зиньковский, Мартинс, Литвинов.
      Думаю, что следующим будет Соболев(

      3
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      Рейтинг: +25374

      JTherry > rac531 5 часов назад

      ой, не каркай, и так уже всю полузащиту уничтожили травмами, еще и в нападении некому будет играть, тьфу-тьфу...((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6123

      Добрый Бобер 6 часов назад

      Здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15308

      Fusballer 8 часов назад

      Костоломы газпромовские постарались.

      6
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      Рейтинг: +15932

      Barmaleushka > Fusballer 6 часов назад

      По заказу "лукойла" , ахматовские абреки постарались вывести из строя Клаудиньо на долгий срок . Но то ли плохо старались , то ли "гонорар" их не устроил .

      0
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      Рейтинг: +32892

      VVM1964 8 часов назад

      Жесть !!! ((( А до зимы то дотянем ? - скоро совсем некому выходить будет !!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > VVM1964 8 часов назад

      Есть два дня на Т.О. Если не привезут хотя бы игрока с паспортом из первой лиги, я не пойму. Команде нужна ротация. Пока есть Игнатов, Пруцев, Умяров и Зобнин, в центре будут игроки. Но им тоже нужна замена. С другой стороны, приехал Бальде и он, думаю, сможет сыграть атакующего полузащитника в центре поля.

      2
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      Рейтинг: +32892

      VVM1964 > Фитоняшич 4 часа назад

      Игнатов не блещет, ну а про Умярова я лучше промолчу, впрочем почему промолчу - этот игрок даже в запас Спартаку не годится (((

      0
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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич 8 часов назад

      Потеря лютая. Хуже потери Мозеса. Срочно нужно кого-то искать на замену. Срочно.

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      Рейтинг: +32892

      VVM1964 > Фитоняшич 8 часов назад

      Вот только времени искать нету, от слова СОВСЕМ !!! (((

      2
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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > VVM1964 8 часов назад

      Если они не отдадут 1.5 ляма за игрока Волоса в этот сложный период, то я не пойму просто.

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      Рейтинг: +25374

      JTherry > Фитоняшич 8 часов назад

      Мартинса трудно сейчас прямо заменить... но почему ты думаешь, что переход Фернандеса спасительный вариант, по нарезкам ничего особенного из себя не представляет, разве что бьет неплохо левой... может, Абаскалю что-то нравится в испанце..? и вроде, Волос не настроен его продавать в Спартак именно Абаскалю...

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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > JTherry 8 часов назад

      Не знаю, что сказать. Если хотели этого игрока, значит, нужен.

      2
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      Рейтинг: +25374

      JTherry > Фитоняшич 7 часов назад

      как его описывают КБ телеги - "Хурадо на минималках"...

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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > JTherry 6 часов назад

      Да для РПЛ покатит.

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      Рейтинг: +1463

      alefreddy > JTherry 6 часов назад

      испанец своего тянет отнюдь не выдающегося за минималку

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