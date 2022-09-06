Спартаковец Мартинс выбыл на три месяца

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прошел медицинское обследование на фоне травмы, полученной в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Стал известен срок восстановления.

«У футболиста выявлено серьeзное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления – три месяца», – написал клуб.