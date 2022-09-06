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    «Над моей командой так не издевались ни разу». Талалаев – о дважды перебитом пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о судействе в матче 8-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Ростовом» (0:1).

    «Над моей командой так не издевались ни разу. А вообще мы видели такие случаи на молодежном и профессиональном уровне.

    Я бы отметил «Торпедо», поменялся тренер, игроки этой команды целостно смотрелись, создали моменты, но выручил Песьяков», – сказал Талалаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2022 12:41
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