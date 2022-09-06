«Над моей командой так не издевались ни разу». Талалаев – о дважды перебитом пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о судействе в матче 8-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Ростовом» (0:1).
«Над моей командой так не издевались ни разу. А вообще мы видели такие случаи на молодежном и профессиональном уровне.
Я бы отметил «Торпедо», поменялся тренер, игроки этой команды целостно смотрелись, создали моменты, но выручил Песьяков», – сказал Талалаев.
- Ростовчане трижды пробивали пенальти после 90-й минуты.
- Егор Бабурин парировал два удара, но с нарушением правил.
- Максим Осипенко забил с третьей попытки на 99-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»