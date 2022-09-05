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Зделар: «Мечтаю стать капитаном ЦСКА после Акинфеева»

5 сентября 2022, 12:54

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос о желании стать капитаном московской команды.

– Ты был капитаном в «Партизане». Хочешь однажды перенять повязку у Акинфеева?

– Это мечта.

Расскажу историю: когда только пришел в «Партизан», одним из моих кумиров был Саша Илич. Он был капитаном больше 20 лет – величайший игрок.

И следом за ним капитаном стал я. После всего трех лет в клубе! Так что я знаю, какая это гордость и одновременно ответственность.

После Акинфеева будет сложно выбрать кого-то нового. Игорь не просто капитан, он и есть этот клуб. Я горжусь тем, что играю рядом с ним.

И, конечно, буду счастлив, если человеком, который будет капитаном после Акинфеева, окажусь я – парень, приехавший в Россию из Сербии.

Но сейчас вообще не время об этом думать – я тут новичок, нужно доказывать состоятельность.

  • 27-летний Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» в конце июля.
  • Московский клуб заплатил за него 500 тысяч евро.
  • Хавбек заключил контракт до 2025 года.
  • Он провел 7 матчей без голевых действий.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зделар Саша
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