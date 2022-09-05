Зделар: «Мечтаю стать капитаном ЦСКА после Акинфеева»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос о желании стать капитаном московской команды.
– Ты был капитаном в «Партизане». Хочешь однажды перенять повязку у Акинфеева?
– Это мечта.
Расскажу историю: когда только пришел в «Партизан», одним из моих кумиров был Саша Илич. Он был капитаном больше 20 лет – величайший игрок.
И следом за ним капитаном стал я. После всего трех лет в клубе! Так что я знаю, какая это гордость и одновременно ответственность.
После Акинфеева будет сложно выбрать кого-то нового. Игорь не просто капитан, он и есть этот клуб. Я горжусь тем, что играю рядом с ним.
И, конечно, буду счастлив, если человеком, который будет капитаном после Акинфеева, окажусь я – парень, приехавший в Россию из Сербии.
Но сейчас вообще не время об этом думать – я тут новичок, нужно доказывать состоятельность.
- 27-летний Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» в конце июля.
- Московский клуб заплатил за него 500 тысяч евро.
- Хавбек заключил контракт до 2025 года.
- Он провел 7 матчей без голевых действий.