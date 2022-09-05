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    Зделар: «Мечтаю стать капитаном ЦСКА после Акинфеева»

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос о желании стать капитаном московской команды.

    – Ты был капитаном в «Партизане». Хочешь однажды перенять повязку у Акинфеева?

    – Это мечта.

    Расскажу историю: когда только пришел в «Партизан», одним из моих кумиров был Саша Илич. Он был капитаном больше 20 лет – величайший игрок.

    И следом за ним капитаном стал я. После всего трех лет в клубе! Так что я знаю, какая это гордость и одновременно ответственность.

    После Акинфеева будет сложно выбрать кого-то нового. Игорь не просто капитан, он и есть этот клуб. Я горжусь тем, что играю рядом с ним.

    И, конечно, буду счастлив, если человеком, который будет капитаном после Акинфеева, окажусь я – парень, приехавший в Россию из Сербии.

    Но сейчас вообще не время об этом думать – я тут новичок, нужно доказывать состоятельность.

    • 27-летний Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» в конце июля.
    • Московский клуб заплатил за него 500 тысяч евро.
    • Хавбек заключил контракт до 2025 года.
    • Он провел 7 матчей без голевых действий.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2022 12:54
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