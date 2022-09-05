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    «При выборе клуба у футболистов играла роль политическая ситуация». Тренер «Сочи» Гаранин – о трансферах

    Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин посетовал, что клубу стало сложнее приглашать качественных легионеров.

    «Были очень интересные варианты и по возрасту, и по футболу, и по уровню мастерства. Я не буду называть имена. Это внутренняя кухня.

    При выборе клуба у футболистов играла роль политическая ситуация. Если до весны они могли перейти к нам, то сейчас выбирали другие варианты», – сказал Гаранин.

    • Прошедшим летом «Сочи» подписал 9 футболистов.
    • Из них только 1 иностранец – малийский защитник Мусса Сиссако, купленный у «Стандарда».
    • Команда идет на 6-м месте в РПЛ после 8 туров.

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    Источник: Metaratings

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    05.09.2022 10:18
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