«При выборе клуба у футболистов играла роль политическая ситуация». Тренер «Сочи» Гаранин – о трансферах

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин посетовал, что клубу стало сложнее приглашать качественных легионеров.
«Были очень интересные варианты и по возрасту, и по футболу, и по уровню мастерства. Я не буду называть имена. Это внутренняя кухня.
При выборе клуба у футболистов играла роль политическая ситуация. Если до весны они могли перейти к нам, то сейчас выбирали другие варианты», – сказал Гаранин.
- Прошедшим летом «Сочи» подписал 9 футболистов.
- Из них только 1 иностранец – малийский защитник Мусса Сиссако, купленный у «Стандарда».
- Команда идет на 6-м месте в РПЛ после 8 туров.
Источник: Metaratings