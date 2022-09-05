«При выборе клуба у футболистов играла роль политическая ситуация». Тренер «Сочи» Гаранин – о трансферах

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин посетовал, что клубу стало сложнее приглашать качественных легионеров.

«Были очень интересные варианты и по возрасту, и по футболу, и по уровню мастерства. Я не буду называть имена. Это внутренняя кухня.

При выборе клуба у футболистов играла роль политическая ситуация. Если до весны они могли перейти к нам, то сейчас выбирали другие варианты», – сказал Гаранин.