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    Рыбус признал, что «Зенит» на голову сильнее «Спартака»

    Защитник «Спартака» Мацей Рыбус подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    – Сильнее ли «Зенит» на голову? На сегодняшний день – да. Матч это показал. Мы должны были владеть мячом, разыгрывать. Но начали ошибаться, позволили сопернику создать моменты. Мы всегда пытаемся играть по-своему, разыгрывать мяч. Но сегодня я не знаю, почему было много ошибок. Счет мог быть другой. У «Зенита» было много хороших моментов. Игра в нашем исполнении получилась не очень.

    – Давит ли как-то тот факт, что это уже второе поражение от «Зенита» в сезоне?

    – Мы будем работать дальше. Мы собираемся, тренируемся, готовимся. Будем больше работать.

    • «Спартак» выигрывал после первого тайма со счетом 1:0, но проиграл 1:2.
    • Команда нанесла по воротам «Зенита» 4 удара, а пропустила 22.
    • «Спартак» не может выиграть у «Зенита» с 2017 года.

    «Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2022 23:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +155

      $c@R 2 часа назад

      И это самый сильный Спертак. Пусть радуются что мостовой попасть не мог, тот ещё косячник, а то ведь и рекорд 7-1 побили бы.

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      Рейтинг: +11

      Палычвсех 2 часа назад

      к гадалке не ходи, у мяска тренер студент с молоком на губах

      0
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      Рейтинг: +32857

      VVM1964 7 часов назад

      Адекватно !!!

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