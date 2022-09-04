Рыбус признал, что «Зенит» на голову сильнее «Спартака»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

– Сильнее ли «Зенит» на голову? На сегодняшний день – да. Матч это показал. Мы должны были владеть мячом, разыгрывать. Но начали ошибаться, позволили сопернику создать моменты. Мы всегда пытаемся играть по-своему, разыгрывать мяч. Но сегодня я не знаю, почему было много ошибок. Счет мог быть другой. У «Зенита» было много хороших моментов. Игра в нашем исполнении получилась не очень.

– Давит ли как-то тот факт, что это уже второе поражение от «Зенита» в сезоне?

– Мы будем работать дальше. Мы собираемся, тренируемся, готовимся. Будем больше работать.

«Спартак» выигрывал после первого тайма со счетом 1:0, но проиграл 1:2.

Команда нанесла по воротам «Зенита» 4 удара, а пропустила 22.

«Спартак» не может выиграть у «Зенита» с 2017 года.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение