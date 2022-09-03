Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер «Ариса» Шпилевский: «Высокий уровень Кокорина виден сразу»

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал игру новичка команды Александра Кокорина в дебютном матче против «Олимпиакоса» (5:0). У россиянина ассист.

    «Для него было важно после долгого неигрового периода выйти на поле в официальном матче. Моментами было видно, что физически он еще не готов играть 90 минут так, как мы хотим. Для начала надо поработать под нагрузками. Но его высокий уровень виден сразу», – сказал Шпилевский

    • Россиянин вышел на замену во встрече с «Олимпиакосом» из Никосии.
    • Он появился на поле сразу после перерыва и отличился дебютным ассистом на 89-й минуте.
    • Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

    Новости по теме
    «У нас именитый новичок, неудивительно, что наблюдается рост аудитории». Директор «Ариса» – о Кокорине 1
    Аленичев: «Кокорин подпортил имидж российского футбола» 3
    Тренер «Ариса» оценил дебют Кокорина
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2022 21:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1379

      jek718875 18 часов назад

      Фиорентина знает этот уровень не по наслышке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      гууд 4 сентября, 02:17

      Тренер ариса:у него высокий уровень полировки лавок, бизнес у нас с ним пойдёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Genchik92 3 сентября, 22:03

      Стулом получил ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11