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  • Тренер «Ариса» Шпилевский: «Высокий уровень Кокорина виден сразу»

Тренер «Ариса» Шпилевский: «Высокий уровень Кокорина виден сразу»

3 сентября 2022, 21:35
3

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал игру новичка команды Александра Кокорина в дебютном матче против «Олимпиакоса» (5:0). У россиянина ассист.

«Для него было важно после долгого неигрового периода выйти на поле в официальном матче. Моментами было видно, что физически он еще не готов играть 90 минут так, как мы хотим. Для начала надо поработать под нагрузками. Но его высокий уровень виден сразу», – сказал Шпилевский

  • Россиянин вышел на замену во встрече с «Олимпиакосом» из Никосии.
  • Он появился на поле сразу после перерыва и отличился дебютным ассистом на 89-й минуте.
  • Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Арис Фиорентина Кокорин Александр Шпилевский Алексей
Комментарии (3)
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Genchik92
1662231790
Стулом получил ?
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гууд
1662247044
Тренер ариса:у него высокий уровень полировки лавок, бизнес у нас с ним пойдёт.
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jek718875
1662282238
Фиорентина знает этот уровень не по наслышке
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