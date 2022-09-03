Тренер «Ариса» Шпилевский: «Высокий уровень Кокорина виден сразу»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал игру новичка команды Александра Кокорина в дебютном матче против «Олимпиакоса» (5:0). У россиянина ассист.

«Для него было важно после долгого неигрового периода выйти на поле в официальном матче. Моментами было видно, что физически он еще не готов играть 90 минут так, как мы хотим. Для начала надо поработать под нагрузками. Но его высокий уровень виден сразу», – сказал Шпилевский