Тренер «Ариса» Шпилевский: «Высокий уровень Кокорина виден сразу»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал игру новичка команды Александра Кокорина в дебютном матче против «Олимпиакоса» (5:0). У россиянина ассист.
«Для него было важно после долгого неигрового периода выйти на поле в официальном матче. Моментами было видно, что физически он еще не готов играть 90 минут так, как мы хотим. Для начала надо поработать под нагрузками. Но его высокий уровень виден сразу», – сказал Шпилевский
- Россиянин вышел на замену во встрече с «Олимпиакосом» из Никосии.
- Он появился на поле сразу после перерыва и отличился дебютным ассистом на 89-й минуте.
- Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.
Источник: «РБ Спорт»