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    Маричаль дебютирует за «Динамо» в матче с «Уралом», Смолов – в запасе

    Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом».

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулeв, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Купцов, Осокин, Лесовой, Карапузов, Кутицкий, Сулаквелидзе, Смолов, Гладышев.

    «Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберeзкин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.

    Запасные: Алексеев, Быковский, Кузьмичeв, Евсеев, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Каштанов.

    • Матч начнется в 20:30 по Москве.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    03.09.2022 19:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5009

      neim 3 сентября, 20:21

      Один новичок (Фернандес), немного накосячил в предыдущей игре. Теперь, сразу с корабля на бал, запускаем второго, без тренировок с командой, без адаптации, без какого-то ни было понимания партнёров ...
      Ждём когда и этот накосячит.

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      Рейтинг: +6268

      Ганнибал Лектор 3 сентября, 19:59

      Удачи Уралу!

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