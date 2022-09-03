Маричаль дебютирует за «Динамо» в матче с «Уралом», Смолов – в запасе

Один новичок (Фернандес), немного накосячил в предыдущей игре. Теперь, сразу с корабля на бал, запускаем второго, без тренировок с командой, без адаптации, без какого-то ни было понимания партнёров ...
Ждём когда и этот накосячит.
Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом».
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулeв, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Купцов, Осокин, Лесовой, Карапузов, Кутицкий, Сулаквелидзе, Смолов, Гладышев.
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберeзкин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.
Запасные: Алексеев, Быковский, Кузьмичeв, Евсеев, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Каштанов.
- Матч начнется в 20:30 по Москве.