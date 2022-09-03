Маричаль дебютирует за «Динамо» в матче с «Уралом», Смолов – в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом».

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулeв, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Осокин, Лесовой, Карапузов, Кутицкий, Сулаквелидзе, Смолов, Гладышев.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберeзкин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.

Запасные: Алексеев, Быковский, Кузьмичeв, Евсеев, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Каштанов.