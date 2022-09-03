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    Мостовой: «На кураже и подъемчике «Спартак» создаст проблемы «Зениту»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между москвичами и «Зенитом».

    «Я говорил, что поражение в Суперкубке надо забыть – «Спартак» больше никому так не проиграет. «Спартак» будет в тройке. Да, такие игры бывают. Я жду, что «Спартак» на кураже и подъeмчике сможет создать проблемы «Зениту».

    Ясно, что «Зенит» сильнее. Но «Спартак» будет играть за счeт болельщиков, домашнего настроя. Всe идeт в пользу «Спартака». По индивидуальностям «Зенит» сильнее. 55 на 45 в пользу «Зенита». Если вничью сыграют, то никто не расстроится», – сказал Мостовой.

    • Матч состоится завтра, 4 сентября.
    • «Спартак» не побеждает «Зенит» дома с 2017 года.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2022 17:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5419

      TOMSON 3 сентября, 17:21

      Ничья в пользу Зенита. Зенит собственно за ней и едет.

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