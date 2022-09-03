Мостовой: «На кураже и подъемчике «Спартак» создаст проблемы «Зениту»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между москвичами и «Зенитом».

«Я говорил, что поражение в Суперкубке надо забыть – «Спартак» больше никому так не проиграет. «Спартак» будет в тройке. Да, такие игры бывают. Я жду, что «Спартак» на кураже и подъeмчике сможет создать проблемы «Зениту».

Ясно, что «Зенит» сильнее. Но «Спартак» будет играть за счeт болельщиков, домашнего настроя. Всe идeт в пользу «Спартака». По индивидуальностям «Зенит» сильнее. 55 на 45 в пользу «Зенита». Если вничью сыграют, то никто не расстроится», – сказал Мостовой.

Матч состоится завтра, 4 сентября.

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