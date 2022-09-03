Зобнин прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем отношении к смене владельца клуба.

– В августе «Лукойл» сообщил о приобретении 100% акций «Спартака» и нашего стадиона. Леонид Арнольдович Федун больше не президент клуба. Какие воспоминания останутся у тебя о нем как о человеке и руководителе?

– Могу сказать только слова благодарности Леониду Арнольдовичу. Огромное спасибо ему за то, что пригласил меня в «Спартак».

Он всегда был рядом с командой, приезжал на сборы, посещал матчи, знал обо всех проблемах и готов был помочь. Будем искренне по нему скучать.

Мне сложно говорить о тех годах, когда я еще не играл в «Спартаке». Но за шесть последних лет было много ярких событий: чемпионство и Суперкубок, классные матчи в Лиге чемпионов, эмоциональное серебро при Тедеско, первое место в группе Лиги Европы, недавняя победа в Кубке России.

Есть что вспомнить, согласитесь! Пусть новое руководство сохранит то хорошее, что было создано при Леониде Арнольдовиче.