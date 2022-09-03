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    Зобнин прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем отношении к смене владельца клуба.

    – В августе «Лукойл» сообщил о приобретении 100% акций «Спартака» и нашего стадиона. Леонид Арнольдович Федун больше не президент клуба. Какие воспоминания останутся у тебя о нем как о человеке и руководителе?

    – Могу сказать только слова благодарности Леониду Арнольдовичу. Огромное спасибо ему за то, что пригласил меня в «Спартак».

    Он всегда был рядом с командой, приезжал на сборы, посещал матчи, знал обо всех проблемах и готов был помочь. Будем искренне по нему скучать.

    Мне сложно говорить о тех годах, когда я еще не играл в «Спартаке». Но за шесть последних лет было много ярких событий: чемпионство и Суперкубок, классные матчи в Лиге чемпионов, эмоциональное серебро при Тедеско, первое место в группе Лиги Европы, недавняя победа в Кубке России.

    Есть что вспомнить, согласитесь! Пусть новое руководство сохранит то хорошее, что было создано при Леониде Арнольдовиче.

    • Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    03.09.2022 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1453

      alefreddy 3 сентября, 19:10

      за почти 20 лет один титул и Суперкубок-это как

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