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    Голкипер «Локомотива» Худяков – 3-й в рейтинге самых перспективных игроков 2004 года рождения по версии CIES

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых перспективных футболистов мира.

    Среди игроков 2004 года рождения третьим стал вратарь «Локомотива» Даниил Худяков.

    Он уступил только полузащитнику «Барселоны» Гави и голкиперу «Челси» Габриэлю Слонине.

    1. Гави («Барселона»);
    2. Габриэль Слонина («Челси»);
    3. Даниил Худяков («Локомотив»);
    4. Виктор Уго («Фламенго»);
    5. Анжело Боржес («Сантос»);
    6. Савио Морейра (ПСВ);
    7. Мохамед-Али Чо («Реал Сосьедад»);
    8. Эмре Бильгин («Бешикташ»);
    9. Джовани Аморим («Палмейрас»);
    10. Биляль Эль-Ханнус («Генк»).

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    Источник: CIES

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    02.09.2022 16:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 2 сентября 2022, 18:24

      Разделяю оценку что Худяков это лучшее что сейчас есть в Локомотиве. Респект ему. И очень перспективен. А точность рейтингов весьма изменчива и относительна.

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      Рейтинг: +103

      vadikrew 2 сентября 2022, 17:26

      Стал четвертым и уступил только двоим. Ну что ж...

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      Рейтинг: +1230

      Fialet > vadikrew 2 сентября 2022, 18:04

      Да тут видимо безграмотные школьники новости пишут. Одновременно играя в какие нибудь игры.

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