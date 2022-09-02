Голкипер «Локомотива» Худяков – 3-й в рейтинге самых перспективных игроков 2004 года рождения по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых перспективных футболистов мира.
Среди игроков 2004 года рождения третьим стал вратарь «Локомотива» Даниил Худяков.
Он уступил только полузащитнику «Барселоны» Гави и голкиперу «Челси» Габриэлю Слонине.
- Гави («Барселона»);
- Габриэль Слонина («Челси»);
- Даниил Худяков («Локомотив»);
- Виктор Уго («Фламенго»);
- Анжело Боржес («Сантос»);
- Савио Морейра (ПСВ);
- Мохамед-Али Чо («Реал Сосьедад»);
- Эмре Бильгин («Бешикташ»);
- Джовани Аморим («Палмейрас»);
- Биляль Эль-Ханнус («Генк»).
Источник: CIES