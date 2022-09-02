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  • Голкипер «Локомотива» Худяков – 3-й в рейтинге самых перспективных игроков 2004 года рождения по версии CIES

Голкипер «Локомотива» Худяков – 3-й в рейтинге самых перспективных игроков 2004 года рождения по версии CIES

2 сентября 2022, 16:40
3

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых перспективных футболистов мира.

Среди игроков 2004 года рождения третьим стал вратарь «Локомотива» Даниил Худяков.

Он уступил только полузащитнику «Барселоны» Гави и голкиперу «Челси» Габриэлю Слонине.

  1. Гави («Барселона»);
  2. Габриэль Слонина («Челси»);
  3. Даниил Худяков («Локомотив»);
  4. Виктор Уго («Фламенго»);
  5. Анжело Боржес («Сантос»);
  6. Савио Морейра (ПСВ);
  7. Мохамед-Али Чо («Реал Сосьедад»);
  8. Эмре Бильгин («Бешикташ»);
  9. Джовани Аморим («Палмейрас»);
  10. Биляль Эль-Ханнус («Генк»).

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Источник: CIES
Россия. Премьер-лига Локомотив Худяков Даниил
Комментарии (3)
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vadikrew
1662128787
Стал четвертым и уступил только двоим. Ну что ж...
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Красногорск_Фан
1662132279
Разделяю оценку что Худяков это лучшее что сейчас есть в Локомотиве. Респект ему. И очень перспективен. А точность рейтингов весьма изменчива и относительна.
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