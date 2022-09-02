Голкипер «Локомотива» Худяков – 3-й в рейтинге самых перспективных игроков 2004 года рождения по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых перспективных футболистов мира.

Среди игроков 2004 года рождения третьим стал вратарь «Локомотива» Даниил Худяков.

Он уступил только полузащитнику «Барселоны» Гави и голкиперу «Челси» Габриэлю Слонине.