«ПСЖ» летом пытался избавиться от Неймара. Его переход в «Манчестер Сити» заблокировал Гвардиола

Нападающий «ПСЖ» Неймар мог сменить команду во время летнего трансферного окна.
Руководство парижского клуба хотело продать игрока, поскольку он создает атмосферу напряженности в раздевалке.
«ПСЖ» предлагал услуги бразильца «Манчестер Сити», но сделку заблокировал Хосеп Гвардиола, также считающий 30-летнего форварда токсичной фигурой.
- У Неймара 15 голевых действий в 6 стартовых матчах сезона.
- В 2017 году «ПСЖ» купил его за рекордные 222 миллиона евро.
- Контракт между сторонами действует до лета 2025-го.
Источник: Sport.es