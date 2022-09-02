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    «ПСЖ» летом пытался избавиться от Неймара. Его переход в «Манчестер Сити» заблокировал Гвардиола

    Нападающий «ПСЖ» Неймар мог сменить команду во время летнего трансферного окна.

    Руководство парижского клуба хотело продать игрока, поскольку он создает атмосферу напряженности в раздевалке.

    «ПСЖ» предлагал услуги бразильца «Манчестер Сити», но сделку заблокировал Хосеп Гвардиола, также считающий 30-летнего форварда токсичной фигурой.

    • У Неймара 15 голевых действий в 6 стартовых матчах сезона.
    • В 2017 году «ПСЖ» купил его за рекордные 222 миллиона евро.
    • Контракт между сторонами действует до лета 2025-го.

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    Источник: Sport.es

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    02.09.2022 14:37
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