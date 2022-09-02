«ПСЖ» летом пытался избавиться от Неймара. Его переход в «Манчестер Сити» заблокировал Гвардиола

Нападающий «ПСЖ» Неймар мог сменить команду во время летнего трансферного окна.

Руководство парижского клуба хотело продать игрока, поскольку он создает атмосферу напряженности в раздевалке.

«ПСЖ» предлагал услуги бразильца «Манчестер Сити», но сделку заблокировал Хосеп Гвардиола, также считающий 30-летнего форварда токсичной фигурой.