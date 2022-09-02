Газизов рассказал, собирается ли «Уфа» возвращать Урунова после ухода из «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов исключил возвращение полузащитника Остона Урунова в башкирский клуб после расторжения контракта со «Спартаком».
«Урунов будет не у нас. Мы не планируем вести переговоры с ним. Я уже говорил на эту тему – 4 позиции у нас заняты», — сказал Газизов.
- Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за 1 миллион евро.
- За все время в клубе он провел 9 матчей, забил 1 гол.
- Инициатором его приглашения стал Шамиль Газизов, который тогда был гендиректором «Спартака».
- «Спартак» дважды отдавал узбека в аренду «Уфе».
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Источник: «Спорт-Экспресс»