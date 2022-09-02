В «Урале» прокомментировали информацию о возможном подписании Урунова

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию об интересе клуба к экс-полузащитнику «Спартака» Остону Урунову.

— Если подпишем, тогда скажем, что подписали. Когда появится у нас на базе, тогда посмотрим. Переговоры мы вели. Так что будем ждать.

— На какой срок планируете подписать?

— Я не знаю, в каком состоянии он приедет. На него сначала должен посмотреть тренер. Пока планируем на полтора сезона, если он реально будет играть в составе. Но точно не могу сказать.

Мы не знаем, в какой он сейчас форме. Он много не играл, хотя за сборную выступал.

— Он должен приехать сегодня-завтра?

— Да, сегодня или завтра.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за 1 миллион евро.

За все время в клубе он провел 9 матчей, забил 1 гол.

Инициатором его приглашения стал Шамиль Газизов, который тогда был гендиректором «Спартака».

«Спартак» дважды отдавал узбека в аренду «Уфе».

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