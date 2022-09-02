Урунов определился с новым клубом после ухода из «Спартака»

Полузащитник Остон Урунов в ближайшее время подпишет контракт с «Уралом», сообщает «РБ Спорт».
Ранее футболист расторг контракт со «Спартаком».
- Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за 1 миллион евро.
- За все время в клубе он провел 9 матчей, забил 1 гол.
- Инициатором его приглашения стал Шамиль Газизов, который тогда был гендиректором «Спартака».
- «Спартак» дважды отдавал узбека в аренду «Уфе».
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Источник: «РБ Спорт»