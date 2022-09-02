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    «Спартак» объявил о расторжении контракта с Уруновым. Он провел 9 матчей за 2 года

    Полузащитник Остон Урунов покинул «Спартак» в статусе свободного агента.

    Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

    • Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за 1 миллион евро.
    • За все время в клубе он провел 9 матчей, забил 1 гол.
    • Инициатором приглашения хавбека стал Шамиль Газизов, который тогда был гендиректором «Спартака».
    • «Спартак» дважды отдавал узбека в аренду «Уфе».

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    Источник: сайт «Спартака»

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    02.09.2022 11:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2303

      моэм 2 сентября 2022, 15:10

      Будем надеяться этих денег хватит на восстановление от Ковида , который он "подхватил " в Москве в первый же месяц после приезда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100741

      zigbert 2 сентября 2022, 15:09

      Наконец то. Долго же пришлось избавляться от подарка Газизова.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2025

      jek718875 2 сентября 2022, 13:53

      Прочитав новость о Кокорине, УРУНОВ прослезился

      0
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      Рейтинг: +1321

      ScarlettOgusania 2 сентября 2022, 13:14

      ЦУМ потерял своего главного покупателя))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 2 сентября 2022, 12:44

      Правильно! Надо избавляться от балласта. А самое главное - не брать нового.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +28519

      JTherry 2 сентября 2022, 12:18

      не новость, а бальзам на сердце...) теперь пусть у дяди Гриши в Урале душа болит за это "дарование", и какие магазины ему посещать после (вместо) игры...)))

      6
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata 2 сентября 2022, 12:04

      Отличная новость - еще один балласт " с плеч долой " !!!

      5
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