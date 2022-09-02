«Спартак» объявил о расторжении контракта с Уруновым. Он провел 9 матчей за 2 года

Будем надеяться этих денег хватит на восстановление от Ковида , который он "подхватил " в Москве в первый же месяц после приезда.
Полузащитник Остон Урунов покинул «Спартак» в статусе свободного агента.
Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.
- Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за 1 миллион евро.
- За все время в клубе он провел 9 матчей, забил 1 гол.
- Инициатором приглашения хавбека стал Шамиль Газизов, который тогда был гендиректором «Спартака».
- «Спартак» дважды отдавал узбека в аренду «Уфе».