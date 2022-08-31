«Команда не воспринимает наставника». Терюшков объяснил отставку Писарева из «Химок»

«Команда не воспринимает наставника»... а через сколько матчей команда не будет воспринимать Гогниева..? чехарда нескончаемая в Химках - третий тренер за месяц...((
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил об отставке главного тренера Николая Писарева.
«Причина отставки – неудовлетворительные результаты. Рассчитывали несколько на другой исход: понимаем это и мы, и Николай Николаевич. К сожалению, в футболе бывает так, что команда не воспринимает наставника – в этом ничего страшного нет. Главное – вовремя сделать выводы. Мы все это поняли», – сказал Терюшков.
- Писарева сменит Спартак Гогниев.
- При Писареве «Химки» потерпели 4 поражения в 4 матчах.
- Писарев не проработал в клубе месяца.