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    «Команда не воспринимает наставника». Терюшков объяснил отставку Писарева из «Химок»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил об отставке главного тренера Николая Писарева.

    «Причина отставки – неудовлетворительные результаты. Рассчитывали несколько на другой исход: понимаем это и мы, и Николай Николаевич. К сожалению, в футболе бывает так, что команда не воспринимает наставника – в этом ничего страшного нет. Главное – вовремя сделать выводы. Мы все это поняли», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25207

      JTherry 17 минут назад

      «Команда не воспринимает наставника»... а через сколько матчей команда не будет воспринимать Гогниева..? чехарда нескончаемая в Химках - третий тренер за месяц...((

      1
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      Рейтинг: +5251

      Красногорск_Фан > JTherry 7 минут назад

      Сосницкого забыл. 4

      1
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      Рейтинг: +25207

      JTherry > Красногорск_Фан 5 минут назад

      он кажется был ИО ГТ, значит уже четвертый...((

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