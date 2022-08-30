«Спартак» согласился заплатить 1,5 миллиона за Фернандеса. Руководство убедил лично Абаскаль

Полузащитник «Волоса» Паоло Фернандес перейдет в «Спартак».
По информации журналист BT Sport Фаниса Цоканаса московский клуб согласился заплатить 1,5 миллиона за футболиста.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль лично убедил руководство клуба в необходимости трансфера.
- В составе «Волоса» Фернандес забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
- С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».
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Источник: журналист Фанис Цоканас