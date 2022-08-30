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    «Спартак» согласился заплатить 1,5 миллиона за Фернандеса. Руководство убедил лично Абаскаль

    Полузащитник «Волоса» Паоло Фернандес перейдет в «Спартак».

    По информации журналист BT Sport Фаниса Цоканаса московский клуб согласился заплатить 1,5 миллиона за футболиста.

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль лично убедил руководство клуба в необходимости трансфера.

    • В составе «Волоса» Фернандес забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
    • С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».

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    Источник: журналист Фанис Цоканас

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    Сегодня, 19:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32671

      oyabun 23 минуты назад

      Очередная странная креатура иностранного тренера. Игрок такого же значения как и Лео Классен, который вроде в Спартаке есть, но вот зачем? Никто не знает.

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