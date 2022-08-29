Игнатьев, Промес и Худяков – в сборной 7-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 7-го тура чемпионата России.

В нее вошли четыре футболиста «Локомотива», по два игрока «Спартака», «Краснодара» и «Факела», а также футболист «Пари НН».

Вратарь: Даниил Худяков («Локомотив»);

Защитники: Аслан Дашаев, Сергей Божин (оба – «Факел»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Даниил Денисов («Спартак»);

Полузащитники: Джирано Керк («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Николай Калинский («Пари НН»), Квинси Промес («Спартак»);

Нападающие: Иван Игнатьев («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»).