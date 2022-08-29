Игнатьев, Промес и Худяков – в сборной 7-го тура РПЛ по версии WhoScored

Каждый др..ет, как он хочет.
Локо выиграл 5:1 , походу у вратаря много работы было.
Я бы выбрал из пары Ростов-ЦСКА, равные соперники и по пару раз выручили и тот и другой.
2 защитника Факела - это показатель бездарности портала.
Из той же пары, там сыграли строго и надёжно.
Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 7-го тура чемпионата России.
В нее вошли четыре футболиста «Локомотива», по два игрока «Спартака», «Краснодара» и «Факела», а также футболист «Пари НН».
Вратарь: Даниил Худяков («Локомотив»);
Защитники: Аслан Дашаев, Сергей Божин (оба – «Факел»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Даниил Денисов («Спартак»);
Полузащитники: Джирано Керк («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Николай Калинский («Пари НН»), Квинси Промес («Спартак»);
Нападающие: Иван Игнатьев («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»).