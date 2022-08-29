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    Игнатьев, Промес и Худяков – в сборной 7-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 7-го тура чемпионата России.

    В нее вошли четыре футболиста «Локомотива», по два игрока «Спартака», «Краснодара» и «Факела», а также футболист «Пари НН».

    Вратарь: Даниил Худяков («Локомотив»);

    Защитники: Аслан Дашаев, Сергей Божин (оба – «Факел»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Даниил Денисов («Спартак»);

    Полузащитники: Джирано Керк («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Николай Калинский («Пари НН»), Квинси Промес («Спартак»);

    Нападающие: Иван Игнатьев («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 16:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11470

      Алексей З 14 минут назад

      Каждый др..ет, как он хочет.
      Локо выиграл 5:1 , походу у вратаря много работы было.
      Я бы выбрал из пары Ростов-ЦСКА, равные соперники и по пару раз выручили и тот и другой.
      2 защитника Факела - это показатель бездарности портала.
      Из той же пары, там сыграли строго и надёжно.

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      Рейтинг: +81

      dragoff 24 минуты назад

      Два игрока Факела? А Литвинова нет???? Смешно...)))))

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