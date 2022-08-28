Геркус: «Захарян не перейдет в «Челси». По многим причинам»

Исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
«Захарян не перейдет в «Челси». По многим причинам.
«Динамо» некем будет играть. Кого-нибудь купят? Идите и купите. Как будто они на полочках все стоят», – сказал Геркус.
- Ранее агент Захаряна сказал, что согласование контракта с «Челси» на финальной стадии.
- Лондонцы предложили за 19-летнего россиянина 15 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»