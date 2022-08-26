Инсайдер Романо сообщил, какую сумму «Челси» предложил «Динамо» за Захаряна

Когда этот из Уфы уезжал в Ман сити, многие радовались и говорили круто, даже на скамейке. А сейчас что плохого? Молодой пока нужно уезжать, даже 2-3 года выходить на замену, тренируясь с игроками мирового уровня дадут намного больше, чем если с Динамо станет чемпионом в нашей лиге приколов. Если вернется, но надеюсь закрепится в каком-нибудь хорошем клубе, будет на голову сильнее наших "звезд".
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб предложил «Динамо» 15 миллионов евро за 19-летнего футболиста.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
- Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
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