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    Инсайдер Романо сообщил, какую сумму «Челси» предложил «Динамо» за Захаряна

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси».

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб предложил «Динамо» 15 миллионов евро за 19-летнего футболиста.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 10:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1095

      Andrew01 42 минуты назад

      Когда этот из Уфы уезжал в Ман сити, многие радовались и говорили круто, даже на скамейке. А сейчас что плохого? Молодой пока нужно уезжать, даже 2-3 года выходить на замену, тренируясь с игроками мирового уровня дадут намного больше, чем если с Динамо станет чемпионом в нашей лиге приколов. Если вернется, но надеюсь закрепится в каком-нибудь хорошем клубе, будет на голову сильнее наших "звезд".

      0
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      Рейтинг: +25564

      vladimir-7 43 минуты назад

      Выложите ~30-ть млн. евро и Захарян ваш.

      0
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      Рейтинг: +1095

      Andrew01 > vladimir-7 41 минуту назад

      ахаххах, там отступные кажется всего 15, вот их и дают)

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      Рейтинг: +10547

      alp 1 час назад

      скоро на Российских игроков будет мода в европе. каждый уважающий себя клуб будет стараться заполучить наших паспортистов

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      Рейтинг: +1317

      jek718875 1 час назад

      Хватит пургу гнать,кому он нужен,разве что скамейку полировать

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      Рейтинг: +16863

      Cleaner 1 час назад

      Захарян и в Динамо не тянет. Какое ему Челси? При Абрамовиче такой вопрос бы даже и не возник. Или Челси в Чемпионшип слить решили???

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