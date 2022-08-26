Агент Захаряна: «Согласование контракта с «Челси» на финальной стадии»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, заявил, что 19-летний футболист близок к переходу в «Челси».

«Согласование контракта с «Челси» на финальной стадии? Да, это так», – сказал Андреев.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Чeлси»