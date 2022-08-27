«Наверное, это какой-то рекламный прикол». Агент – об уходе Дркушича из «Сочи»

Младен Ратковица, агент центрального защитника «Сочи» Вани Дркушича, отрицает, что его клиент покинул клуб.

Ранее в телеграм-канале сочинцев появился ролик, на котором 22-летний словенец попрощался с командой.

«Что значит Ваня ушeл из «Сочи»? Нет, он вчера продлил контракт, при этом играл в матче с «Химками». Наверное, это какой-то рекламный прикол от «Сочи».

Ваня действительно очень доволен всем в «Сочи». Он является важной частью команды, играет каждую игру. Он остаeтся в «Сочи», – сказал агент.