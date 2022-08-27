«Наверное, это какой-то рекламный прикол». Агент – об уходе Дркушича из «Сочи»

Младен Ратковица, агент центрального защитника «Сочи» Вани Дркушича, отрицает, что его клиент покинул клуб.
Ранее в телеграм-канале сочинцев появился ролик, на котором 22-летний словенец попрощался с командой.
«Что значит Ваня ушeл из «Сочи»? Нет, он вчера продлил контракт, при этом играл в матче с «Химками». Наверное, это какой-то рекламный прикол от «Сочи».
Ваня действительно очень доволен всем в «Сочи». Он является важной частью команды, играет каждую игру. Он остаeтся в «Сочи», – сказал агент.
- В январе «Сочи» купил Дркушича за 120 тысяч евро.
- С тех пор он провел 18 матчей и сделал 1 ассист, 7 из них – в этом сезоне.
- В пятницу балканец полностью отыграл встречу с «Химками» (4:1).
- Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: «Чемпионат»