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  • «Наверное, это какой-то рекламный прикол». Агент – об уходе Дркушича из «Сочи»

«Наверное, это какой-то рекламный прикол». Агент – об уходе Дркушича из «Сочи»

27 августа 2022, 13:25

Младен Ратковица, агент центрального защитника «Сочи» Вани Дркушича, отрицает, что его клиент покинул клуб.

Ранее в телеграм-канале сочинцев появился ролик, на котором 22-летний словенец попрощался с командой.

«Что значит Ваня ушeл из «Сочи»? Нет, он вчера продлил контракт, при этом играл в матче с «Химками». Наверное, это какой-то рекламный прикол от «Сочи».

Ваня действительно очень доволен всем в «Сочи». Он является важной частью команды, играет каждую игру. Он остаeтся в «Сочи», – сказал агент.

  • В январе «Сочи» купил Дркушича за 120 тысяч евро.
  • С тех пор он провел 18 матчей и сделал 1 ассист, 7 из них – в этом сезоне.
  • В пятницу балканец полностью отыграл встречу с «Химками» (4:1).
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Дркушич Ваня
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