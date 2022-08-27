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    «Наверное, это какой-то рекламный прикол». Агент – об уходе Дркушича из «Сочи»

    Младен Ратковица, агент центрального защитника «Сочи» Вани Дркушича, отрицает, что его клиент покинул клуб.

    Ранее в телеграм-канале сочинцев появился ролик, на котором 22-летний словенец попрощался с командой.

    «Что значит Ваня ушeл из «Сочи»? Нет, он вчера продлил контракт, при этом играл в матче с «Химками». Наверное, это какой-то рекламный прикол от «Сочи».

    Ваня действительно очень доволен всем в «Сочи». Он является важной частью команды, играет каждую игру. Он остаeтся в «Сочи», – сказал агент.

    • В январе «Сочи» купил Дркушича за 120 тысяч евро.
    • С тех пор он провел 18 матчей и сделал 1 ассист, 7 из них – в этом сезоне.
    • В пятницу балканец полностью отыграл встречу с «Химками» (4:1).
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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