Черчесов прокомментировал поражение от «Шэмрок Роверс» в ЛЕ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после поражения от «Шэмрок Роверс» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы (0:1). Венгры прошли дальше.
«Ференцварош» должен был играть намного лучше. Мне хотелось бы видеть более качественную игру. На групповой стадии у нас будут сильные соперники», – сказал тренер.
- Черчесов впервые сыграет с «Ференцварошем» на групповом этапе еврокубков.
- Жеребьевка групп ЛЕ состоится сегодня, 26 августа.
- Черчесов тренирует венгров с декабря.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»