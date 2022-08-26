Черчесов прокомментировал поражение от «Шэмрок Роверс» в ЛЕ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после поражения от «Шэмрок Роверс» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы (0:1). Венгры прошли дальше.

«Ференцварош» должен был играть намного лучше. Мне хотелось бы видеть более качественную игру. На групповой стадии у нас будут сильные соперники», – сказал тренер.