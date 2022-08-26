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    Черчесов прокомментировал поражение от «Шэмрок Роверс» в ЛЕ

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после поражения от «Шэмрок Роверс» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы (0:1). Венгры прошли дальше.

    «Ференцварош» должен был играть намного лучше. Мне хотелось бы видеть более качественную игру. На групповой стадии у нас будут сильные соперники», – сказал тренер.

    • Черчесов впервые сыграет с «Ференцварошем» на групповом этапе еврокубков.
    • Жеребьевка групп ЛЕ состоится сегодня, 26 августа.
    • Черчесов тренирует венгров с декабря.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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