Лунев отреагировал на то, что он будет единственным россиянином на групповом этапе Лиги чемпионов

Вратарь «Байера» Андрей Лунев высказался об итогах квалификации Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф из главного еврокубка вылетел «Буде-Глимт» с Никитой Хайкиным.

После этого Лунев остался единственным россиянином на групповом этапе ЛЧ.

«С нетерпением ждeм всей командой жеребьeвки группового этапа Лиги чемпионов.

Провели общекомандное мероприятие, все мысли о том, чтобы исправить ситуацию с негативным стартом. Уверен, у нас получится.

Жаль, что команда Никиты не вышла дальше. Переживал за него. Желаю им удачи в Лиге Европы!» – написал Лунев в своем телеграм-канале.