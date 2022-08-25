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    Лунев отреагировал на то, что он будет единственным россиянином на групповом этапе Лиги чемпионов

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев высказался об итогах квалификации Лиги чемпионов.

    • В раунде плей-офф из главного еврокубка вылетел «Буде-Глимт» с Никитой Хайкиным.
    • После этого Лунев остался единственным россиянином на групповом этапе ЛЧ.

    «С нетерпением ждeм всей командой жеребьeвки группового этапа Лиги чемпионов.

    Провели общекомандное мероприятие, все мысли о том, чтобы исправить ситуацию с негативным стартом. Уверен, у нас получится.

    Жаль, что команда Никиты не вышла дальше. Переживал за него. Желаю им удачи в Лиге Европы!» – написал Лунев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Лунева

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