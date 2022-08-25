Лунев отреагировал на то, что он будет единственным россиянином на групповом этапе Лиги чемпионов

Вратарь «Байера» Андрей Лунев высказался об итогах квалификации Лиги чемпионов.
- В раунде плей-офф из главного еврокубка вылетел «Буде-Глимт» с Никитой Хайкиным.
- После этого Лунев остался единственным россиянином на групповом этапе ЛЧ.
«С нетерпением ждeм всей командой жеребьeвки группового этапа Лиги чемпионов.
Провели общекомандное мероприятие, все мысли о том, чтобы исправить ситуацию с негативным стартом. Уверен, у нас получится.
Жаль, что команда Никиты не вышла дальше. Переживал за него. Желаю им удачи в Лиге Европы!» – написал Лунев в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Андрея Лунева