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«Больно, печально». Тарасов – о «Локомотиве»

24 августа 2022, 20:49
1

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от старта команды в сезоне РПЛ.

«Видел, они шли в зоне стыков. Я общаюсь с Димой Бариновым очень хорошо. Мы росли вместе. Он со мной вырос в большого игрока, в футболиста сборной России. Респектую ему. Последний раз звонил ему, но он не ответил — это было после матча с «Зенитом». Я понимаю почему, все нормально. Слежу за «Локо» — больно, печально. Но такова футбольная жизнь», – сказал Тарасов.

  • В октябре 2021 года Тарасов объявил о приостановке карьеры.
  • В последнее время хавбек играл в Медиалиге.
  • Тарасов брал с «Локо» РПЛ в 2018 году.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1661374823
Откуда все эти Тарасовы , Терюшковы Валуевы ? ...Да всё отлично у Локо !Лучшая система, будет результат !
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