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    «Больно, печально». Тарасов – о «Локомотиве»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от старта команды в сезоне РПЛ.

    «Видел, они шли в зоне стыков. Я общаюсь с Димой Бариновым очень хорошо. Мы росли вместе. Он со мной вырос в большого игрока, в футболиста сборной России. Респектую ему. Последний раз звонил ему, но он не ответил — это было после матча с «Зенитом». Я понимаю почему, все нормально. Слежу за «Локо» — больно, печально. Но такова футбольная жизнь», – сказал Тарасов.

    • В октябре 2021 года Тарасов объявил о приостановке карьеры.
    • В последнее время хавбек играл в Медиалиге.
    • Тарасов брал с «Локо» РПЛ в 2018 году.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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