«Больно, печально». Тарасов – о «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от старта команды в сезоне РПЛ.
«Видел, они шли в зоне стыков. Я общаюсь с Димой Бариновым очень хорошо. Мы росли вместе. Он со мной вырос в большого игрока, в футболиста сборной России. Респектую ему. Последний раз звонил ему, но он не ответил — это было после матча с «Зенитом». Я понимаю почему, все нормально. Слежу за «Локо» — больно, печально. Но такова футбольная жизнь», – сказал Тарасов.
- В октябре 2021 года Тарасов объявил о приостановке карьеры.
- В последнее время хавбек играл в Медиалиге.
- Тарасов брал с «Локо» РПЛ в 2018 году.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»