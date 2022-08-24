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  • Мостовой: «Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака»

Мостовой: «Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака»

24 августа 2022, 20:44
16

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не видит заслуги главного тренера Гильермо Абаскаля в победах на старте сезона.

«Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака» в начале сезона. Поставь вместо него любого другого тренера, результат был бы тот же. Я еще в начале сезона говорил, что «Спартак», сохранив ключевых легионеров, будет как минимум в тройке. Поэтому сейчас говорить, что пришел Абаскаль и все исправил», – сказал Мостовой.

  • Абаскаль назначен летом.
  • До этого испанец тренировал «Базель».
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (16)
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momwig_
1661363387
Ох, бросал бы ты, Саша, курить такие непростые травы...
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lek!
1661365070
Оставьте пацана в покое , дайте по работать человеку спокойно . Заклюют от зависти , поставь тебя обосрешься и потом тысячу отмазок будет .
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Форвард 79
1661365433
Ну что за бред?! От тренера и ни чего не зависит Успех команды это как минимум 50% заслуга тренера!
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эд100
1661366452
с каждым открыванием рта в прессе, Саша всё больше отдаляет от себя тех, кому он нравился как футболист и человек. Думаю у него депрессия от забвения и он всякой ерундой пытается о себе напомнить. Жалко, присоединяется к жалкой армии клоунов.
Ответить
mutabor0992
1661366664
Эх Саша,Саша...А ведь был когда то царь!
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ySS
1661367309
Нет ещё успехов у Спартака, так, пара неплохих таймов. Правда и провалов ещё пока не было...
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NewLife
1661367706
Багаж Аленичева, ясно дело)
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rash1959
1661369116
Всё больше кажется, что многие беды вокруг Спартака вовсе не от Федуна (вложившего пару лярдов денег, построившего спартаковский СТАДИОН, защищавшегося от судеек и рфс...), а от подобных УРОДОВ вокруг Спартака , жаждущих урвать с руки кусок и одновременно укусить эту руку.
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Бан
1661370963
У Мостового не проходящая зависть ко всем. Тяжело из звезды футбола (российского и отчасти испанского) превращаться в посредственного тренера неизвестных команд)
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Vitaga
1661371318
правильно сказал мостовой - тренерской заслуги в успешном старте Спартака нет. так просто совпало. проиграли Динамо. сейчас еще пара неудачных игр и всем станет ясно - абаскаль очередной клоун на бровке
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