Мостовой: «Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не видит заслуги главного тренера Гильермо Абаскаля в победах на старте сезона.
«Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака» в начале сезона. Поставь вместо него любого другого тренера, результат был бы тот же. Я еще в начале сезона говорил, что «Спартак», сохранив ключевых легионеров, будет как минимум в тройке. Поэтому сейчас говорить, что пришел Абаскаль и все исправил», – сказал Мостовой.
- Абаскаль назначен летом.
- До этого испанец тренировал «Базель».
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
Источник: «РБ Спорт»