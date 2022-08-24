Мостовой: «Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не видит заслуги главного тренера Гильермо Абаскаля в победах на старте сезона.

«Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака» в начале сезона. Поставь вместо него любого другого тренера, результат был бы тот же. Я еще в начале сезона говорил, что «Спартак», сохранив ключевых легионеров, будет как минимум в тройке. Поэтому сейчас говорить, что пришел Абаскаль и все исправил», – сказал Мостовой.