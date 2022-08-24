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    Мостовой: «Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не видит заслуги главного тренера Гильермо Абаскаля в победах на старте сезона.

    «Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака» в начале сезона. Поставь вместо него любого другого тренера, результат был бы тот же. Я еще в начале сезона говорил, что «Спартак», сохранив ключевых легионеров, будет как минимум в тройке. Поэтому сейчас говорить, что пришел Абаскаль и все исправил», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль назначен летом.
    • До этого испанец тренировал «Базель».
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +182

      Марк Аврелий! 56 секунд назад

      Конечно! Уже давно переводчик вместо слов Абаскаля передает игрокам установки Мостового. Саша его купил!

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      Рейтинг: +1615

      Форвард 79 12 минут назад

      Ну что за бред?!
      От тренера и ни чего не зависит
      Успех команды это как минимум 50% заслуга тренера!

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      Рейтинг: +68

      Niklas80 16 минут назад

      Каждую неделю одно и тоже.

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      Рейтинг: +1791

      lek! 18 минут назад

      Оставьте пацана в покое , дайте по работать человеку спокойно . Заклюют от зависти , поставь тебя обосрешься и потом тысячу отмазок будет .

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      Рейтинг: +7473

      mihail200606 21 минуту назад

      Багаж Федуна...

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      Рейтинг: +16841

      Cleaner > mihail200606 16 минут назад

      Багаж Заремы!!!

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      Рейтинг: +3434

      momwig_ 46 минут назад

      Ох, бросал бы ты, Саша, курить такие непростые травы...

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