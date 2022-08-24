Камоцци: «Надеюсь, в «Спартак» придут люди с такой же страстью, как у Заремы и Федуна»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об уходе бизнесмена из «Спартака».

«Я уверен, будет трудно найти людей, которые любят «Спартак» так, как Зарема Салихова и Леонид Федун. Надеюсь, рано или поздно в «Спартак» придут люди с такой же страстью и приверженностью к клубу, как у Салиховой и Федуна», – сказал Камоцци.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам