Директор «Демирспора»: «Дзюба – лучший игрок России. Это не обсуждается»

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк назвал нападающего Артема Дзюбу лучшим российским футболистом

«Он очень старался в первой игре. Когда он узнает своих партнеров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Он будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками.

Он лучший игрок России, это не обсуждается», – сказал Гектюрк.