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    Директор «Демирспора»: «Дзюба – лучший игрок России. Это не обсуждается»

    Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк назвал нападающего Артема Дзюбу лучшим российским футболистом

    «Он очень старался в первой игре. Когда он узнает своих партнеров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Он будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками.

    Он лучший игрок России, это не обсуждается», – сказал Гектюрк.

    • Дзюба пополнил турецкий клуб как свободный агент.
    • Он забил в дебютном матче за клуб против «Фенербахче» (2:4).
    • В следующем матче «Адана Демирспор» встретится с «Умраниеспором» 27 августа.
    • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16829

      Cleaner 11 минут назад

      А как же Соболь? Дельфин же громче всех на поле валится от малейшего ветерка и гримасы грозные у него лучше всех получаются. Спартачи с мнением директора «Демирспора» никак не согласятся!..)))

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      Рейтинг: +14949

      Fusballer 12 минут назад

      Согласен! Лучший игрок в истории!

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      Рейтинг: +16829

      Cleaner > Fusballer 9 минут назад

      И свой путь к футбольным вершинам Дзюба в Спартаке начинал!..)

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