Директор «Демирспора»: «Дзюба – лучший игрок России. Это не обсуждается»

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк назвал нападающего Артема Дзюбу лучшим российским футболистом
«Он очень старался в первой игре. Когда он узнает своих партнеров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Он будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками.
Он лучший игрок России, это не обсуждается», – сказал Гектюрк.
- Дзюба пополнил турецкий клуб как свободный агент.
- Он забил в дебютном матче за клуб против «Фенербахче» (2:4).
- В следующем матче «Адана Демирспор» встретится с «Умраниеспором» 27 августа.
- Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
Источник: ТАСС