Агент назвал российский клуб, где оказался бы Дзюба в отсутствие зарубежных вариантов

Леонид Гольдман, агент форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, сообщил, что было бы с карьерой игрока, если бы не было предложений из-за рубежа.

– Дзюба несколько недель тренировался с «Рубином» – был хотя бы минимальный шанс, что он останется в Казани? Тоже ведь вызов.

– Артем четко поставил цель уехать, поэтому не вел переговоры с клубами из России, хотя было три-четыре реальных достойных предложения из клубов РПЛ. Скажу так, российские команды рассматривались только в случае плана Б – если бы ничего капитально не получилось за границей. Я так понял, если бы в этом случае «Рубин» все еще проявил бы интерес, Артем в России пошел бы именно туда – помочь Леониду Слуцкому, с которым он очень хорошо общается.