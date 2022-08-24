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    Агент назвал российский клуб, где оказался бы Дзюба в отсутствие зарубежных вариантов

    Леонид Гольдман, агент форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, сообщил, что было бы с карьерой игрока, если бы не было предложений из-за рубежа.

    – Дзюба несколько недель тренировался с «Рубином» – был хотя бы минимальный шанс, что он останется в Казани? Тоже ведь вызов.

    – Артем четко поставил цель уехать, поэтому не вел переговоры с клубами из России, хотя было три-четыре реальных достойных предложения из клубов РПЛ. Скажу так, российские команды рассматривались только в случае плана Б – если бы ничего капитально не получилось за границей. Я так понял, если бы в этом случае «Рубин» все еще проявил бы интерес, Артем в России пошел бы именно туда – помочь Леониду Слуцкому, с которым он очень хорошо общается.

    • Дзюба пополнил турецкий клуб как свободный агент.
    • В следующем матче «Адана Демирспор» встретится с «Умраниеспором» 27 августа.
    • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.

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    Источник: Sport24

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