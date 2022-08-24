Дзюба выложил пост после дебюта в Турции. Кокорин лайкнул

Нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба выложил в социальной сети пост по итогам своего дебютного матча в чемпионате Турции против «Фенербахче» (2:4). Россиянин забил.

«Команда», – так подписал фото «Адана Демирспора» новичок клуба.

Пост Дзюбы лайкнул его экс-партнер по «Зениту» Александр Кокорин.