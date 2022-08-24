Дзюба выложил пост после дебюта в Турции. Кокорин лайкнул

Нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба выложил в социальной сети пост по итогам своего дебютного матча в чемпионате Турции против «Фенербахче» (2:4). Россиянин забил.
«Команда», – так подписал фото «Адана Демирспора» новичок клуба.
Пост Дзюбы лайкнул его экс-партнер по «Зениту» Александр Кокорин.
- Дзюба пополнил турецкий клуб как свободный агент.
- В следующем матче «Адана Демирспор» встретится с «Умраниеспором» 27 августа.
- Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
Источник: Бомбардир.ру