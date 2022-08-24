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    Дзюба выложил пост после дебюта в Турции. Кокорин лайкнул

    Нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба выложил в социальной сети пост по итогам своего дебютного матча в чемпионате Турции против «Фенербахче» (2:4). Россиянин забил.

    «Команда», – так подписал фото «Адана Демирспора» новичок клуба.

    Пост Дзюбы лайкнул его экс-партнер по «Зениту» Александр Кокорин.

    • Дзюба пополнил турецкий клуб как свободный агент.
    • В следующем матче «Адана Демирспор» встретится с «Умраниеспором» 27 августа.
    • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67

      dragoff 54 минуты назад

      По темному парнишке, стоящему перед Дзюбой, становится ясно, что они еще не знакомы с его традициями в раздевалке... Артемка уже прицеливается, судя по руке на спине будущей жертвы

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      Рейтинг: +194

      Genchik92 2 часа назад

      Первое успешное действия Кокорина в Фиорентине

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